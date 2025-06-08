وفد البحوث الزراعية يتابع البرامج البحثية المختلفة بمحطة سخا بكفر الشيخ

قام وفد من قيادات مركز البحوث الزراعية بزيارة تفقدية خلال اجازة عيد الأضحى لمتابعة البرامج البحثية المختلفة وياتي ذلك بناء علي توجيهات الاستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بمتابعة برامج الانتاج النباتي والحيواني خلال عطلة العيد للوقوف علي الحالة العامة ومتابعة الزراعات قام الدكتور وليد يحيي وكيل معهد القطن للانتاج والدكتور هشام مسعد نائب رئيس قطاع الإنتاج والدكتور محمد ابو اليزيد مدير محطة البحوث الزراعية بسخا بمتابعة اكثارات القطن والمحاصيل الصيفية والمرور علي محطات الانتاج الحيواني لمتابعة الحالة العامة في ثاني ايام عيد الاضحى المبارك حيث تم زيارة برامج القطن وحقول السلالات وبرامج الاصناف وحقول اكثارات الذرة والارز وكذا محطات الانتاج الحيواني بالنطاف ومحلة موسي بكفر الشيخ واشار الدكتور وليد يحيي وكيل معهد بحوث القطن الي ان البرامج بحالة جيدة وكذا الاكثارات والحالة النباتية ممتازة ولا توجد اصابات وانه يجب الاهتمام خلال الفترة القادمة بعمليات الري نظرا لارتفاع درجات الحرارة التدريجي وحتي لا تؤثر علي النباتات .



واشار الدكتور هشام مسعد نائب رئيس قطاع الإنتاج الي الحالة الجيدة للنمو النباتي ولكن نوه الي الحذر من موجات الحرارة المرتفعة وكيفية مجابهتها وتحسين اداء النباتات خلالها حتي لا تؤثر علي النمو والانتاج مثل العام الماضي .



واضاف الدكتور محمد أبو اليزيد مدير المحطة البحثية بسخا الي اهمية الاهتمام بقطاع الانتاج الحيواني وتوفير الطلاءق الجيدة التي من شأنها تحسين الانتاج وانتاج سلالات اعلي من الآباء سواء في انتاج اللحم او الالبان .



وفي ختام الزيارة خلال اليوم الثاني للعيد اشاد الوفد بالجهد المبذول من الباحثين في متابعة البرامج البحثية المختلفة والانتاج الوفير للزراعات والقطعان مما يؤدي ذلك الي تحسين وزيادة الدخل القومي المصري