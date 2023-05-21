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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو لرجل وطفل يثير ضجة في الصين.. ماذا ظهر فيه؟

فيديو لرجل وطفل صغير
فيديو لرجل وطفل صغير يثير ضجة في الصين..ماذا ظهر فيه؟

أثار مقطع فيديو قصير لم تصل مدته للدقيقة حالة من الجدل في الصين حيث ظهر فيه رجل يقوم بالاعتداء الوحشي بالضرب على طفل صغير. 

ظهر في مقطع الفيديو الذي تم تسجيله من مدينة جويجانج الصينية ونشرته صحيفة “نيويورك بوست" الأمريكية الرجل والطفل داخل منطقة ألعاب. 

تفاصيل 

اتضح من خلال مقطع الفيديو أن الرجل اعتدي بالضرب الوحشي على الطفل الصغير لأنه دفع ابنته الأصغر بينما يمر من بينها ووالدها بشكل عفوي. 

ورصدت كاميرات المراقبة اللقطات الصادمة التي يقوم فيها  الأب بضرب الطفل بعنف حيث ألقاه في الهواء قبل أن تتدخل امرأة لإيقاف الرجل الذي برر الموقف بالإشارة إلى طفلته.

وانتشر المقطع بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، حيث طالب الكثيرون بمعاقبة الرجل بسبب تصرفه "العنيف" تجاه الطفل.

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