تعرض للدغة دبور.. صيني يصاب بمرض قاتل وينجو منه بأعجوبة

أصيب رجل صيني بسكتة دماغية نادرة، بعد تعرضه للدغة الدبابير عدة مرات، وكشف المسعفون أن الرجل يبلغ من العمر 60 عامًا وأنه يعتبر محظوظًا للبقاء على قيد الحياة وذلك بعد تعرضه "لنزيف تحت العنكبوتية"، وهو يعتبر نوع من السكتة الدماغية مع أحد أعلى معدلات الوفيات.

ونشرت حالته في المجلة الأمريكية لطب الطوارئ، وذلك من أجل تحذير الأطباء الآخرين ليحترسوا من هذه المضاعفات المحتملة للسعات.

هل لسعات الدبابير والنحل قاتلة ؟

هل لسعات الدبابير والنحل قاتلة ؟

يعرف عن لسعات الدبابير والنحل أنها قاتلة، حيث تقتل لسعات الدبابير والنحل ما يصل إلى 10 بريطانيين و 60 أمريكيًا كل عام، فعندما تلدغنا هذه الحشرات ، فإنها تحقن قدرًا معينًا من السم مع لدغتها

وتختلف الأعراض، بدءًا من المظاهر المحلية الطبيعية (تفاعل الجلد) إلى إصابة الكائن الحي بأكمله (تفاعل جهازي).

وهذا ما يفسر سبب تسبب لدغة الدبابير عند بعض الأشخاص القليل من الألم وعدم الراحة في موقع اللدغة الذي يمر في غضون ساعات قليلة ؛ بينما في حالات أخرى ، يمكن أن تسبب نفس اللدغة ردود فعل أكثر حدة قد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.

يحدث رد فعل تحسسي عندما، بالإضافة إلى الجلد، تشارك أنظمة أخرى مثل القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.

يجب أن يكون هناك نظامان على الأقل من الأنظمة الأربعة المستهدفة للتأق ، ولكن يمكن أيضًا مشاركة الأنظمة الأربعة جميعها في نفس الوقت.

بعض الأعراض كالتالي:

دبور

- الدوخة وانخفاض ضغط الدم والشعور بالإغماء (إصابة الجهاز القلبي الوعائي).

- التهاب الأنف الحاد (العطس ، البرد ، الدموع وانتفاخ العينين) ، الربو ، صعوبة التنفس ، الشعور بالانتفاخ في الحلق (إصابة الجهاز التنفسي) ؛

- تقلصات شديدة في البطن ، غثيان ، قيء (إصابة الجهاز الهضمي).

يجب أن تذهب بسرعة إلى أقرب غرفة طوارئ لعلاج صدمة الحساسية

فهي من أخطر حالات رد الفعل التأقي هو صدمة الحساسية حيث تتورط جميع الأنظمة الأربعة في انخفاض ضغط الدم الملحوظ (انخفاض ضغط الدم) مما يؤدي إلى فقدان الوعي.

يجب على المرء أن يذهب على الفور إلى أقرب غرفة طوارئ حيث يجب إعطاء الأدرينالين في مثل هذه الحالات.

للتعامل مع حالات الطوارئ، يوجد الأدرينالين للحقن الذاتي، وهو دواء منقذ للحياة يجب أن تحمله معك دائمًا، خاصة إذا كنت تعاني من حساسية تجاه لسعات النحل والدبور.

دبور

بالإضافة إلى الكورتيزون ومضادات الهيستامين.

يُنصح بالذهاب إلى أقرب غرفة طوارئ وفي حالة حدوث انخفاض حاد في ضغط الدم، تستلقي على المقعد الخلفي مع رفع ساقيك.