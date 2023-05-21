من أسباب الجلطات.. تحذير من النوم في هذا التوقيت

فجر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، مفاجأة عن أوقات معينة في اليوم، لا يجب النوم فيها، وحذر أن هذه الأوقات يمكن أن تسبب حدوث أزمات في الجسم وتعرضك، لحدوث جلطة، ونصح بعدم تجاهل تلك النصيحة منعًا للتعرض لتلك الأزمة.

وكشف موافي من خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما"، المُذاع على قناة "صدى البلد": " إن هناك نوع خطير من الصداع وهذا النوع ينتج عنه أورام حميدة داخل جمجمة الرأس، مشيرا إلى أن هذا يحدث في الساعات المبكرة من الصباح، وأوضح الأعراض وهي عبارة عن الشعور بغثيان وزغللة في العينين في هذا الوقت".

النوم

وشدد موافي على ضرورة التوجه للطبيب على الفور إذا شعرت بتلك الأعراض في الصباح، لأنها تدل على تنبأ بحدوث جلطة.

النوم

وأوضح موافي التوقيت المحدد لحدوث حالات ارتفاع ضغط الدم وهي في تمام الساعة الثامنة صباحًا، كما قال أن هذا الوقت أيضا يعتبر وقت حدوث الذبحة الصدرية، ويرجع ذلك إلى أن الدورة الدموية في هذا الوقت في غاية البطء أثناء النوم بالليل ويبدأ الدم في التماسك ويحدث إنغلاق في الشرايين، وبالتالي يرتفع ضغط الدم.

النوم

ونصح أستاذ طب الحالات الحرجة، متابعية والجميع بضرورة الاستيقاظ لصلاة الفجر والنوم مرة أخرى، وذلك لأن المادة التي تنتج عن التجلط، تعود لطبيعتها مرة أخرى وتحمي الجسم من حدوث أي ضرر أو وجود ذبحة الصدرية .