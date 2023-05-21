بعد وفاتها .. 10 معلومات عن مرض فتاة فيصل

أعلنت مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة لقاء، المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل.

إصابة لقاء بمرض الإيدز

وكانت لقاء المعروفة بإسم "مشردة فيصل" قد أثارت حالة من الجدل وتصدرت "الترند" بعد متابعة حالتها ونقلها إلى المؤسسة لرعايتها، قبل هروبها من الدار وإعلان إصابتها بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

كما ذكر والد الفتاة لقاء، البالغة من العمر 24 عاما، أن ابنته مدمنة على مخدر "الشابو"، قبل تداول مقاطع فيديو قديمة لها وهي ترتدي بدلة رقص وتحيي أحد الأفراح بأفعال وصفها البعض أنها منافية للأداب.

إصابة لقاء بمرض الإيدز

فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز هو فيروس يضر بجهاز المناعة، يؤثر فيروس نقص المناعة البشرية غير المعالج على خلايا CD4 ويقتلها، وهي نوع من الخلايا المناعية تسمى الخلايا التائية.

بمرور الوقت، نظرًا لأن الإيدز يقتل المزيد من خلايا CD4 ، فمن المرجح أن يصاب الجسم بأنواع مختلفة من الأمراض والسرطانات.

ومن أهم أعراض الإيدز

تسمى الأسابيع القليلة الأولى بعد إصابة الشخص بفيروس نقص المناعة البشرية بمرحلة العدوى الحادة.

خلال هذا الوقت ، يتكاثر الفيروس بسرعة، يستجيب الجهاز المناعي للشخص عن طريق إنتاج الأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية ، وهي بروتينات تتخذ إجراءات للرد على العدوى.

خلال هذه المرحلة، لا تظهر أي أعراض على بعض الأشخاص في البداية، ومع ذلك، يعاني العديد من الأشخاص من الأعراض في الشهر الأول أو نحو ذلك بعد الإصابة بالفيروس ، لكنهم غالبًا لا يدركون أن فيروس نقص المناعة البشرية يسبب هذه الأعراض.

وذلك لأن أعراض المرحلة الحادة يمكن أن تكون مشابهة جدًا لأعراض الأنفلونزا أو الفيروسات الموسمية الأخرى ، مثل:

قد تكون خفيفة إلى شديدة

قد يأتون ويذهبون

قد تستمر في أي مكان من بضعة أيام إلى عدة أسابيع

يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة لفيروس نقص المناعة البشرية ما يلي:

حمة

قشعريرة

تورم الغدد الليمفاوية

الأوجاع والآلام العامة

الطفح الجلدي

التهاب الحلق

صداع الراس

غثيان

معدة مضطربة

نظرًا لأن هذه الأعراض تشبه الأمراض الشائعة مثل الأنفلونزا ، فقد لا يعتقد الشخص المصاب بها أنه بحاجة إلى زيارة مقدم رعاية صحية.

مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري

مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري

الالتهاب الرئوي بالمتكيسة الجؤجؤية.

قد تسبب هذه العدوى الفطرية حالة مرضية خطيرة، ورغم تراجع الالتهاب الرئوي بالمتكيسة الجؤجؤية بدرجة كبيرة أثناء علاج فيروس نقص المناعة البشري أو الإيدز، فإنه ما يزال السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالالتهاب الرئوي لدى المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشري .

داء المبيضات (القُلاع).

داء المبيضات عبارة عن عدوى شائعة مرتبطة بالإصابة بـفيروس نقص المناعة البشري، يتسبَّب هذا المرض في حدوث الْتِهاب وطبقة بيضاء سميكة في الفم، أو اللسان، أو المريء.

داء السل.

داء السل من حالات العدوى الانتهازية التي تشيع الإصابة بها مع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، وداء السل أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين المصابين بمرض الإيدز حول العالم.

الفيروس المضخم للخلايا.

ينتقل فيروس الهربس الشائع في سوائل الجسم كاللعاب، والدم، والبول، والسائل المنوي، وحليب الثدي.

يعمل جهاز المناعة السليم على تثبيط نشاط الفيروس، ويظلُّ كامنًا في الجسم، إذا كان جهازكَ المناعي ضعيفًا، فسيعاود الفيروس الظهور من جديد مسبِّبًا ضررًا لعينيكَ، أو القناة الهضمية، أو الرئتين، أو الأعضاء الأخرى.

هل اقتربت نهاية" الإيدز"؟.. أستاذ علم الفيروسات تكشف

أجابت الدكتورة سماح لطفي، أستاذ علم الفيروسات والمناعة بمعهد الأورام، عن سؤال :" هل اقتربنا من وضع نهاية لمرض نقص المناعة البشرية (الإيدز)، موضحة أن هذا الفيروس ينتقل عن طريق الدم مثل فيروس سي و فيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي وأن انتقاله لا يأتي فقط من الممارسات الجنسية.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” والمُذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه يتم العمل منذ 40 عامًا على إيجاد لقاح يمنع الإصابة بـ هذا الفيروس، لافتة إلى أن الخبر الذي تم تداوله بهذا الشأن مؤخرًا يعطى بريق من الأمل، مؤكدة أن هناك جهود مضنية للوصول إلى اللقاح المناسب ، حيث يتم العمل على 20 لقاح، فاللقاح هو الطريقة الآمن لمنع الإصابة بالفيروس.



وجدير بالذكر أن الإيدز حالة مرضية مزمنة يسببها فيروس يطلق عليه فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) الذي يصيب خلايا CD4 ويؤدي إلى تدميرها، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن الجهاز المناعي.



ويتطور المرض لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) إلى الإيدز عندما يقل عدد خلايا CD4 في الدم عن 200 خلية، وأعراضه تختلف اعتمادًا على مرحلة العدوى.