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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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البحوث الزراعية: صغار المربين يمثلون 85% من قاعدة الإنتاج الحيواني في مصر|فيديو

رأس الماشية| أرشيفية
رأس الماشية| أرشيفية

تحدث الدكتور أشرف كمال، أستاذ الزراعة بمركز البحوث الزراعية، عن تفاصيل ونتائج الحملة القومية الثالثة لتحصين رأس الماشية من "الحمى القلاعية والوادي المتصدع"، قائلا إن هذه الحملة تأتي في إطار خطة وزارة الزراعة للحفاظ على الثروة الحيوانية من مختلف الأمراض والأوبئة.

  ندوات إرشادية  لتعريف المواطنين والمربين

وأضاف "كمال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمُذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن مجال إنتاج التحصينات شهد تطورًا كبيرًا في مصر، حيث زادت اللقاحات البيطرية في مصر من مليون ومائتي ألف جرعة لـ 2 مليار جرعة، متابعًا أنه تم إطلاق 1200 قافلة بيطرية تقدم التحصين مجانًا وتأتي هذه القوافل بالتزامن مع ندوات إرشادية  لتعريف المواطنين والمربين بأهمية هذا العمل لوقاية الحيوانات من مختلف الأمراض.
 

صغار المربين 85% من قاعدة الإنتاج الحيواني في مصر

وأوضح أن القاعدة الرئيسية للمربين في مصر هم صغار المربين على رغم من انخفاض عدد الرؤوس التي يربونها إلا أنهم يمثلون 85% من قاعدة الإنتاج الحيواني في مصر من الأبقار والجاموس والأغنام.
 

الحمى القلاعية الوداي المتصدع الحملة القومية الثالثة لتحصين رأس الماشية البحوث الزراعية صغار المربين

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