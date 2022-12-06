أبرزها الشيكولاتة الغامقة.. أكلات تساعد على إحياء الخلايا العصبية|فيديو

أجابت الدكتورة يسر كاظم، أستاذ التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث، عن سؤال "هل للغذاء علاقة بنمو الخلايا العصبية؟"، قائلة إنه منذ 20 عامًا تم اكتشاف مخزن في المخ يوجد به خلايا بدائية، حيث تنمو هذه لخلايا عصبية لتحل محل الخلايا العصبية الميتة نتيجة ظروف معينة (مرض على سبيل المثال).

وأضافت "كاظم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمُذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" أن موت الخلايا العصبية يتسبب في الكثير من الأمراض وتنقسم لأمراض نفسية مثل الاكتئاب والقلق وأمراض إدراكية كقلة التركيز وضعف القدرة على التعلم والنسيان، مؤكدة أنه لعلاج هذه الأمراض يتم العمل على كيفية إعادة هذه الخلايا.



وأوضحت أن أهم العوامل التي تم دراستها في هذا الصدد هي الغذاء، مؤكدة أهمية بدء تناول الطعام مبكرًا بكميات صغيرة، مشيرة إلى أن أهم الأطعمة التي تساعد على نمو الخلايا العصبية يأتي على رأسها الخضروات والدهون الصحية المتمثلة في بذر الكتان وزيت الزيتون والفول السوداني والشوكولاته الغامقة.

