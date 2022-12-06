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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد أكبر الجهود العلمية.. أستراليا تباشر بناء التلسكوب الأقوى في العالم |شاهد

أرشيفية
أرشيفية

عرضت فضائية يورونيوز تقريرًا عن تفاصيل إطلاق أستراليا لتلسكوب تصفه الأقوى في العالم ، حيث بدأت أستراليا أمس الاثنين في بناء شبكة واسعة من الهوائيات في مناطقها الريفية النائية، وهي حصتها من مشروع يقول مطوروه إنه سيصبح في النهاية أحد أقوى التلسكوبات الراديوية في العالم.

 

وعند اكتمالها، ستشكل الهوائيات في أستراليا وشبكة من أطباق الأقمار الاصطناعية في جنوب إفريقيا، ما يُسمى بـ "شبكة الكيلومتر المربع" أو "إس كاي أيه"، وهي أداة ضخمة تهدف إلى حل الألغاز حول تكوين النجوم والمجرات والحياة خارج كوكب الأرض.

 

ونشأت فكرة التلسكوب في أوائل التسعينيات، لكنّ المشروع تأخر جراء مشكلات مرتبطة بالتمويل ومناورات دبلوماسية. ووصف مدير عام مرصد "إس كاي أيه"، فيليب دايموند إطلاق مشروع البناء بأنه "بالغ الأهمية". وقال إن التلسكوب "سيكون أحد أكبر الجهود العلمية للبشرية على الإطلاق".

 

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