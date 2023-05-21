أحمد ناجي: انتظر قرار رسمي من الأهلي لتولي منصبي الجديد

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ، إنه ينتظر قرار النادي الأهلي ومجلس الإدارة بتعيينه مشرف على حراس مرمي النادي الأهلي فى قطاع الناشئين بشكل كامل.

وأضاف أحمد ناجي فى تصريحات عبر قناة الشمس مع مجدي عبد الغني: “حراس مرمي الأهلي بخير، والنادي يملك حراس مميزين فى جميع الأعمار”.

وأضاف أحمد ناجي: "النادي الأهلي يملك فى الفريق الأول حراس على مستوى عال مثل محمد الشناوي الحارس الأول فى أفريقيا وعلي لطفي المميز ومصطفى شوبير مستقبل النادي بجانب الواعدين حمزة علاء ومخلوف.

وتابع: “مازال النادي الأهلي لم يعلن حتي الآن منصبي بشكل رسمي، ولكن أتمني بالطبع خدمة النادي الأهلي فى أى منصب”.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق التأهل للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي ضمن مباريات نصف النهائي، وسيواجه الوداد المغربي فى المباراة النهائية.