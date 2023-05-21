عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد ناجي: انتظر قرار رسمي من الأهلي لتولي منصبي الجديد

صدى البلد

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ، إنه ينتظر قرار النادي الأهلي ومجلس الإدارة بتعيينه مشرف على حراس مرمي النادي الأهلي فى قطاع الناشئين بشكل كامل.

وأضاف أحمد ناجي فى تصريحات عبر قناة الشمس مع مجدي عبد الغني: “حراس مرمي الأهلي بخير، والنادي يملك حراس مميزين فى جميع الأعمار”.

وأضاف أحمد ناجي: "النادي الأهلي يملك فى الفريق الأول حراس على مستوى عال مثل محمد الشناوي الحارس الأول فى أفريقيا وعلي لطفي المميز ومصطفى شوبير مستقبل النادي بجانب الواعدين حمزة علاء ومخلوف.

وتابع: “مازال النادي الأهلي لم يعلن حتي الآن منصبي بشكل رسمي، ولكن أتمني بالطبع خدمة النادي الأهلي فى أى منصب”.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق التأهل للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي ضمن مباريات نصف النهائي، وسيواجه الوداد المغربي فى المباراة النهائية.

النادي الأهلي الأهلى احمد ناجي الشناوي مصطفى شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

زقه من رقبته.. انتقادات لـ عمرو دياب بعد إهانة معجب بحفل زفاف

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

أحمد ناجي: انتظر قرار رسمي من الأهلي لتولي منصبي الجديد

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الأحد

ترشيحاتنا

التنمية الحضارية: 913 أسرة تحصل على وحدات سكنية بمثلث ماسبيرو اليوم

نجم الأهلي السابق: الكرة رفضت صن داونز.. والقلق من التحكيم بعد تأهل الوداد

رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام: اتفاقات التهدئة في السودان ليست كافية

في ذكرى وفاتها.. رحلة نادية عزت من الفنون الجميلة للتمثيل وارتداء الحجاب

اليوم..تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بأكتوبر الجديدة..تفاصيل

مواجهة الحرب.. يوم في حب السودان بنقابة الصحفيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أسباب الجلطات.. تحذير من النوم في هذا التوقيت

حادثة غريبة من نوعها.. صراخ سيدة يتسبب في وفاة بريطانية

بعد وفاتها.. 10 معلومات عن مرض فتاة فيصل

زقه من رقبته.. انتقادات لـ عمرو دياب بعد إهانة معجب بحفل زفاف

فيديو

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ