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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يحسن الذاكرة.. جمال شعبان يشرح الطرق الصحيحة لشرب الشاي

تناول الشاي
تناول الشاي

أكد الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب سابقًا، أن للشاي فوائد عديدة منها خفض نسبة الكوليسترول الضار، وزيادة مضادات الاكسدة في الجسم، فضلا عن انه يحسن الذاكرة ويقاوم الزهايمر ويخفض السكر لو شرب بدونه، ويحافظ على صحة القلب.

 

وأضاف جمال شعبان خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج مصر جديدة المذاع على قناة etc ، أن الافراط في تناول الشاي يسبب الكثير من المخاطر في مقدمتها اصفرار الأسنان والأنيميا و الإمساك و يسبب الأرق، فضلا عن ان زيادة السكر بالشاي قد يسبب السمنة ومرض السكر، ووضع اللبن على الشاي يتسبب في تفاعلات تقلل من فعالية المواد المفيدة في  الشاي.

 

وفيما يخص طرق تناول الشاي، كشف شعبان أن أفضل طريقة لعمل الشاي هي شربه بدون غلي  الشاي او ما يعرف بالشاي " الكشري"  ، لان غليان الشاي يقلل مضادات الأكسدة الهامة لمقامة أمراض خطيرة.

 

ونوة بأن الشاي السايب أفضل من الشاي الفتلة لان الكيس والفتلة بهم مواد تتفاعل مع الحرارة العالية وتسبب بعض الامراض .

 

 وأكمل: أكتر جرعة كافيين يمكن الحصول عليها في اليوم لا يجب أن تزيد عن 400 مليجرام، محذرا من تناول وشر ب الشاي بعد الطعام مباشرة ضار بالصحة ويقلل من امتصاص الحديد في الدم،  وان الافضل تناول الشاي بعد تناول الطعام بساعة على الاقل.

 

https://fb.watch/kG5ZndLKwq/?mibextid=RUbZ1f

الشاي تناول الشاى الكوليسترول نسبة الكوليسترول الزهايمر

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