الضرائب وحجم التبادل التجاري.. اتفاقيات اقتصادية جديدة بين مصر وعُمان ودعم الاستثمارات

تتميز العلاقات العمانية المصرية بالخصوصية والتفرّد والثبات والعمق على مدار تاريخها، وظلت العلاقات العُمانية المصرية على مدار التاريخ الدافعة الأقوى نحو صياغة مفهوم عالمي يعلي من قيم السلام والاستقرار والازدهار للعمل على بناء إقليم عربي وشرق أوسط خال من كل أنواع النزاعات والخلافات.

الرئيس السيسي وسلطان عمان

اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي

وقعت مصر وسلطنة عمان، اليوم الاثنين، اتفاقية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، كما وقع الجانبان المصري والعماني، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية.

وقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم، عن الجانب المصري، الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعن الجانب العماني سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وجاء ذلك على هامش انعقاد منتدى الأعمال المصري العماني الذي يأتي في إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق الحالية إلى جمهورية مصر العربية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب خلال المباحثات بشقيقه السلطان هيثم بن طارق ضيفًا مُكرَّمًا على مصر، معربًا عن أطيب التمنيات بالتوفيق لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنجاح في تحقيق رؤية "عمان 2040"، مشيدًا في هذا الإطار بالعلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفًا واحدًا ضد الأزمات والتحديات، مع تأكيد حرص مصر على الارتقاء بتلك العلاقات المتميزة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها.

من جانبه، أشاد السلطان هيثم بن طارق بتميز العلاقات المصرية العمانية، وأواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين عبر التاريخ، مؤكدًا حرص عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في هذا الصدد خلال زيارة الرئيس إلى مسقط في يونيو 2022 فضلًا عن مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ضوء ما تمثله مصر من عمق استراتيجي وثقافي للأمة العربية، وعنصرًا أساسيًا في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

كما أعرب الزعيمان عن الارتياح للزيادة المستمرة في معدلات النمو التجاري، مع تأكيد مواصلة تعزيز الجهود الجارية في هذا الشأن بين الجهات المعنية في الدولتين. كما تباحث الجانبان بخصوص سبل تبادل الخبرات والتجارب في تحقيق التطوير المؤسسي وتحديث الأجهزة الإدارية بالدولتين وآليات عملها على نحو يتسم بالحوكمة والرقمنة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المباحثات شهدت تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، في إطار التنسيق والتشاور الدائمين بين الدولتين، وسعيهما لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين، لا سيما في ظل التهديدات الكبيرة التي تواجه المنطقة والعديد من الدول العربية، حيث تطابقت رؤى الجانبين حول ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمات القائمة، على النحو الذي يحمي المصالح العليا للشعوب العربية ويصون مقدراتها ومكتسباتها.

جانب من الاتفاقية

الاتفاقية والتعاون الاقتصادي والتجاري

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن اتفاقية الازدواج الضريبي بين مصر وسلطنة عمان تمثل أهمية كبيرة بينهم لأنها ستساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأوضح سيد ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن العلاقات بين سلطنة عمان ومصر شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة خاصة بعد زيارة الرئيس السيسي الاولي لعمان في 2018 والزيارة الثانية في 2022، وتأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق في سياق تطوير العلاقات ما تسمعي الشراكة الاستراتيجية المتشابكة ومتجذرة على كافة المستويات.

وتابع: حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان شهد طفرة كبيرة يصل الي أكثر من مليار دولار، بجانب الاتفاقيات التي تدعم التعاون الاقتصادي والزراعة والتعليم والثقافة والمواصلات وكثير من الاتفاقيات.

ولفت أن اتفاقية الازدواج الضريبي هي أحد الآليات التي تمثل دفعة قوية لتنمية وتطوير التعاون الاقتصادي خاصة في ظل رؤية عمان التنموية 2040 ورؤية مصر التنموية 2030، ووجود المشروعات العملاقة الخاصة بالتنمية في العاصمة الإدارية.

واستطرد: وكذلك في عمان أيضا في منطقة الدقم والمناطق الصناعية الجديدة في عمان تمثل بيئة لتعزيز وتطوير التعاون والفرص الاستثمارية المشتركة، وبالتالي اتفاقية الازدواج الضريبي تمثل دفعه لهذا المسار التعاوني في المجال الاقتصادي.

العلاقات بينهم لا تشهد ما يعكر صفوها

وأكد خبير العلاقات الدولية، أن زيارة سلطان عمان إلى مصر تمثل نقلة نوعية في تطوير العلاقات، خاصة ان العلاقات بين مصر وسلطنة عمان ذات خصوصية وعلاقات متميزة وقوية على مستوي الاقتصادي والسياسي والثقافي وعلى المستوى السياسي والتوافق في الرؤى بين البلدين.

وأضاف سيد ـ أن العلاقات بين مصر وعمان نموذج لما ينبغي ان تكون عليه العلاقات العربية ـ العربية من حيث التعاون لا تشهد ما يعقر صفها طوال التاريخ كان كل منهما داعما للأخر.

وأشار إلى أن دائما كانت سلطنة عُمان بجانب مصر في كل المحطات بجانب وقوف مصر مع عمان وداعم قوي لاستقرارها وكانت مع تعزيز التنمية بداخلها، فبالتالي هذه الزيارة تمثل نقلة كبيرة في دفع وتطوير العلاقات بين الجانبين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.

واختتم: الترحيب الكبير من الرئيس السيسي وشعب مصر للسلطان هيثم تعكس خصوصية وقيمة وثقل عمان ومصر في كافة المجالات.

تأتى الزيارة الرسمية للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، إلى مصر لتترجم خصوصية العلاقات بين البلدين، اللذين احتفلا بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية في نوفمبر 2022، والتي سبقتها علاقات تاريخية لأكثر من 3500 عام، شهدت قرونا من التواصل البشرى والحضاري، وأسست لعلاقات بين بلدين يتشابهان في كثير من الملامح والرؤى والأهداف.

وتتسم علاقات مصر والسلطنة بخصائص تميزها عن غيرها، ويعززها أنها علاقات منسوجة بأدوار القوى الناعمة للبلدين في مجالات الفن والفكر والثقافة، فضلا عن مكانة خاصة لسلطنة عُمان في قلوب المصريين كبلد سمته الطيبة والأصالة القائمة على المبادئ والقيم العُمانية التراثية الأصيلة، ودولة تمارس سياسة متوازنة ومنضبطة، وحيادية فاعلة مثيرة للإعجاب.