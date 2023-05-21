مشاعر محبة وود.. أحمد موسى يعلق على زيارة سلطان عمان لمصر.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، لمصر، قائلا: "ضيف عزيز وشعب عزيز".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "سلطنة عمان علاقتنا معهم مختلفة، فهي دولة من 3 دول عربية علاقتهم مع مصر لم تنقطع عام 1979".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "عمان دولة مهمة بالنسبة لمصر وعلاقتنا معهم مهمة وتاريخية، والعلاقات ممتدة للجذور"، لافتا إلى أن الرئيس السيسي استقبل السلطان هيثم بن طارق بمطار القاهرة الدولي في زيارة رسمية لمدة يومين".



وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "لسلطنة عمان لم تقطع علاقاتها مع مصر في أي مرحلة تاريخية"، مؤكدا: "الشعب العماني غالي علينا، ولم نرى منهم إلا كل خير، وهم معنا في السراء والضراء، وهناك مشاعر محبة وود متبادلة بين مصر وسلطنة عمان".



واسترسل: "سلطنة عمان تمتلك حضارة عريقة تمتد لـ 3 الآف سنة، متابعا: "هناك حفاوة واستقبال من مصر للسلطان هيثم بن طارق خلال زيارته للقاهرة".