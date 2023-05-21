تعزيز العمل العربي وتشاور في قضايا المنطقة..ماذا حملت زيارة سلطان عمان لمصر؟

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قصر الاتحادية، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، والذي وصل القاهرة اليوم في زيارة رسمية، تستمر لمدة يومين، وأقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي في أول زيارة للسلطان هيثم بن طارق للقاهرة.

وتأتي زيارة سلطان عمان للقاهرة، في إطار العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين، وفي إطار التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم فى تعزيز العمل العربى المشترك وبحث مختلف التطوّرات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث كافة جوانب التعاون التى من شأنها أن ترتقى بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التى تلبى الغايات المنشودة فى جميع المجالات، وصولًا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين وفقا لما أعلنه البلاط السلطاني العماني.

علاقات تاريخية بين البلدين

ورحب الرئيس السيسي خلال المباحثات بشقيقه السلطان هيثم بن طارق ضيفاً مُكرَّماً على مصر، معرباً عن أطيب التمنيات بالتوفيق لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنجاح في تحقيق رؤية "عمان 2040".

الرئيس عبدالفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق

وأشاد الرئيس السيسي خلال الاستقبال بالعلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفاً واحداً ضد الأزمات والتحديات، مع تأكيد حرص مصر على الارتقاء بتلك العلاقات المتميزة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها.

فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي

ومن جانبه أشاد السلطان هيثم بن طارق بتميز العلاقات المصرية العمانية، وأواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين عبر التاريخ، مؤكداً حرص عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في هذا الصدد خلال زيارة الرئيس إلى مسقط في يونيو ٢٠٢٢.

جلسة مباحثات الرئيس السيسي والسلطان هيثم بن طارق

وأكد سلطان عمان، على مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ضوء ما تمثله مصر من عمق استراتيجي وثقافي للأمة العربية، وعنصر أساسي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.



زيادة معدلات النمو التجاري بين البلدين

وخلال اللقاء أعرب الزعيمان عن الارتياح للزيادة المستمرة في معدلات النمو التجاري، مع تأكيد مواصلة تعزيز الجهود الجارية في هذا الشأن بين الجهات المعنية في الدولتين، وتباحث الجانبان بخصوص سبل تبادل الخبرات والتجارب في تحقيق التطوير المؤسسي وتحديث الأجهزة الإدارية بالدولتين وآليات عملها على نحو يتسم بالحوكمة والرقمنة.



تنسيق لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي، فإن المباحثات شهدت تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، في إطار التنسيق والتشاور الدائمين بين الدولتين، وسعيهما لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين، لاسيما في ظل التهديدات الكبيرة التي تواجه المنطقة والعديد من الدول العربية، حيث تطابقت رؤى الجانبين حول ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمات القائمة، على النحو الذي يحمي المصالح العليا للشعوب العربية ويصون مقدراتها ومكتسباتها.