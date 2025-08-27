نجم الأهلي: الزمالك يمتلك لاعبين غير قادرين على المنافسة.. وخوان الفينا «برازيلي مش أصلي»

انتقد علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق، مستوى صفقات الزمالك في بطولة الدوري الممتاز مؤكدًا أنهم أقل بكثير من اسم الزمالك.



وقال إبراهيم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: خوان ألفينا لاعب مش على مستوى نادي الزمالك، والزمالك محظوظ بجدول ترتيب مبارياته في الدوري

وأضاف: ألفينا برازيلي مش أصلي وزلاكا أفضل منه والزمالك سينهي الدوري الممتاز ثالثًا هذا الموسم خلف الأهلي وبيراميدز.

وواصل: الزمالك أبرم صفقات ليست كويسة، والأهلي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، ولا أرى أن الزمالك يمتلك لاعبين قادرين على المنافسة .

وواصل: الزمالك سيعاني كلما واجه فريقًا قويًا.. وعدي الدباغ مستواه أقل من الزمالك بكثير.