51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

انطلقت اليوم أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2025 /2026، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها (الحديث والقديم)، حيث تواصل معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية تقديم خدمات الدعم الفني والإرشاد الكامل للطلاب، بما يسهم في تسهيل عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، وضمان إدخال البيانات بشكل سليم وآمن.

ألسن عين شمس تواصل فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا لهذا الموعد رئيس جامعة القاهرة يفتتح أعمال تطوير مسرح ومدرج كلية الزراعة





ويمكن للطلاب الذين يحتاجون هذه الخدمة التوجه إلى أقرب معمل حاسب آلي متاح بالجامعات الحكومية للاستفادة من هذه الخدمات، التي تُقدم مجانًا وتهدف إلى مساعدة الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة التنسيق.

كما يمكن للطلاب التعرف على أماكن معامل الحاسب الآلي من خلال صفحات الوزارة الرسمية وموقعها الإلكتروني عبر الروابط التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg/

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وخاصة طلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025، عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي وأدبي، حيث توجد بعض الكليات والمعاهد التي قبلت من 50 % فأكثر في عدد من الجامعات.





رئيس جامعة القاهرة يفتتح أعمال تطوير مسرح ومدرج كلية الزراعة وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية الجامعة الألمانية لتكريم أوائل الثانوية العامة بالمحافظات ومنحهم ٦٩ منحة دراسية كاملة للدراسة في كلياتها

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 جاءت كالآتي خاصة في الكليات الأبرز في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 وهي قبول خدمة اجتماعية من 54.9% للادبي وتربية فنية قد تصل 53.8% وتربية رياضية بنات وبنين 51.9%، ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 64% لعلمي علوم وحقوق قد تصل لـ 60%.



توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025..

تشير إلى أنه يوجد اختلاف كبير بين تنسيق 2024 وتنسيق 2025 وذلك بسبب اختلاف نسبة النجاح بين العامين والمجاميع.

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 تؤكد أن طلاب الشعبة العلمية لديهم فرصة أكبر بالالتحاق بكليات مقابل الشعبة الأدبية.