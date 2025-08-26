قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التنمية المحلية توجه بتفعيل مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية بشرم الشيخ
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
مرصد الأزهر يدين حرق مرشحة يمينية للكونجرس للمصحف لدعم حملتها الانتخابية
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
النائب محمد أبو العينين وأسرة العاملين بـ "صدى البلد" ينعون المخرج الراحل هاني المهدي
مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء البلوجر أم مكة من مدرستهم في القليوبية
وفاة هاني المهدي المخرج بقنوات صدى البلد
عبدالعاطي لنظيره الأسباني: جرائم إسرائيل فاقت كل الحدود ولابد من إجراءات فاعلة
رسالة طمأنة من وزير الكهرباء لجموع العاملين بالقطاع.. ماذا قال؟
رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 بالاسم ورقم الجلوس
مقتل عنصرين من الجيش السوري وإصابة 6 آخرين في انفجار غامض قرب الكسوة بريف دمشق
في لفتة إنسانية.. وزير الكهرباء يهدي 5 من العاملين رحلة عمرة مجانية
أخبار البلد

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

انطلقت اليوم أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2025 /2026، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها (الحديث والقديم)، حيث تواصل معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية تقديم خدمات الدعم الفني والإرشاد الكامل للطلاب، بما يسهم في تسهيل عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، وضمان إدخال البيانات بشكل سليم وآمن.



ويمكن للطلاب الذين يحتاجون هذه الخدمة التوجه إلى أقرب معمل حاسب آلي متاح بالجامعات الحكومية للاستفادة من هذه الخدمات، التي تُقدم مجانًا وتهدف إلى مساعدة الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة التنسيق.

كما يمكن للطلاب التعرف على أماكن معامل الحاسب الآلي من خلال صفحات الوزارة الرسمية وموقعها الإلكتروني عبر الروابط التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

https://mohesr.gov.eg/

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وخاصة طلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025، عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي وأدبي، حيث توجد بعض الكليات والمعاهد التي قبلت من 50 % فأكثر في عدد من الجامعات.

 

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 جاءت كالآتي خاصة في الكليات الأبرز في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 وهي قبول خدمة اجتماعية من 54.9% للادبي وتربية فنية قد تصل 53.8% وتربية رياضية بنات وبنين 51.9%، ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 64% لعلمي علوم وحقوق قد تصل لـ 60%.
 

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025..
تشير إلى أنه يوجد اختلاف كبير بين تنسيق 2024 وتنسيق 2025 وذلك بسبب اختلاف نسبة النجاح بين العامين والمجاميع.
توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 تؤكد أن طلاب الشعبة العلمية لديهم فرصة أكبر بالالتحاق بكليات مقابل الشعبة الأدبية.

تنسيق القبول بالجامعات المرحلة الثالثة طلاب الثانوية مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

جامعة عين شمس

ألسن عين شمس تواصل فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا لهذا الموعد

جانب من الفاعليات

رئيس جامعة القاهرة يفتتح أعمال تطوير مسرح ومدرج كلية الزراعة

بالصور

التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل انطلاقه غداً

مهرجان فينيسيا

رئيس رابطة تجار السيارات: اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" نهائيًا لهذا السبب

أسامة أبو المجد

تغيرات المناخ تخنق دول العالم.. من إعصار كاجيكي في فيتنام إلى سيول السعودية: ماذا يحدث ؟

السعودية

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الأفوكادو

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو

فيديو

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

