بيراميدز «خارج الخدمة» | دونجا: الأهلي يفوز دون مدير فني و«ريبييرو» لن يستمر

تحدّث تامر عبد الحميد "دونجا"، نجم نادي الزمالك السابق، عن فوز الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء على حساب فاركو في الدوري المصري الممتاز، وتعادل الأهلي أمام غزل المحلة في دوري نايل.

وقال دونجا، خلال استضافته في برنامج "ستاد المحور" الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: «قائمة النادي الأهلي الحالية قادرة على الفوز أمام أي منافس حتى دون مدير فني».

وأكد: «ريبييرو لن يستمر مع النادي الأهلي ولن يكمل مشواره، وكان عماد النحاس أفضل منه».

وأضاف: «رغم تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فإنه سيفوز على بيراميدز، فالأخير بعيد تمامًا عن مستواه، حتى أن يورتشيتش أصبح خارج الخدمة».

وتابع: «معدل أعمار لاعبي بيراميدز الحالي يُعد سببًا رئيسيًا وراء تراجع أداء الفريق في مباريات الموسم الجاري، حيث يُعتبر عبد الرحمن مجدي صاحب الـ27 عامًا أصغر لاعبي الفريق».

وعن فوز الزمالك أمام فاركو، قال دونجا: «أهم ما يميز الفارس الأبيض حاليًا هو الفوز بغض النظر عن الأداء، وتصدر جدول الدوري يُعتبر أمرًا مهمًا للغاية».

واختتم: «سيف الجزيري لم يقدم الأداء المطلوب مع الزمالك حتى الآن، وتصريح فيريرا بحقه في المؤتمر الصحفي كان خاطئًا وفي غير محله».