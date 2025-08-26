قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر للطيران تطلق حملة ترويجية في مطار دوسلدورف بألمانيا.. صور
الزمالك يعتلي صدارة الدوري بفوز مهم على فاركو
محافظ الإسكندرية: نتابع التنبؤات الجوية على مدار الساعة
الإيجار القديم بعد الوفاة.. دليلك للحصول على وحدة بديلة
حكم الرجوع عن الحلف.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة ويخرج كفارة اليمين
نجوى فؤاد توجه رسالة لأنغام بعد عودتها من رحلة علاجية في ألمانيا
تطوير تاريخي بحديقة الجيزة.. إنهاء إجراءات استيراد 362 حيوانا
هل تبديل الذهب بالذهب حرام؟ انتبه لـ3 حقائق منها سبب نهي النبي
زيلينسكي يقترح تركيا ودول الخليج وأوروبا لاستضافة محادثات سلام محتملة مع بوتين
نتنياهو : بدأ الأمر في غزة وسينتهي فيها وسنهزم أعداءنا ونستعيد رهائننا
شيكو بانزا يحرز الهدف الأول للزمالك في شباك فاركو
ترامب: ليس هناك أي شيء حاسم في غزة وسنتحدث عن عقوبات على روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

منى أحمد
منى أحمد
منى أحمد

استوعب أدب نجيب محفوظ ملامح وتفاصيل الحياة في مصر، وبرع في اختيار الشخصيات التي اتسمت بطابع فريد من نوعه، لتعبر بواقعية عن الواقع المصري، فتشبع بالزمان والمكان، ليعيد إنتاجه في نص أدبي يتضمن مستويين، الأول واقعي والآخر فلسفي، ناقلًا رواياته من مستوى الكتابة الإبداعية إلى الرؤية الأعمق.

فمن الحارة وأزقتها انطلق محفوظ في تصوير النوازع الإنسانية وخفاياها النفسية الغامضة التي تعكس لغة واحدة، هي لغة الإنسان الحائر أمام الوجودية والمصير، من خلال البحث وراء المعاني الكبرى الكامنة وصياغتها في نصوص أدبية مبدعة برؤية فلسفية، متجاوزة الواقع المادي بمعانٍ لها دلالات وإيحاءات رمزية.

وجاء استخدام الرمزية في أدب نجيب محفوظ  للتعبير عن عوالم خفية، من خلال تجسيد الأفكار والمشاعر المعقدة في هيئة رموز وشخوص وصور بصرية، وذلك بعد الانتقال من الواقعية إلى الرمزية بعد عام 1959، حيث استخدمها لتجاوز المباشرة، وهو ما فتح آفاقًا متعددة لأعمال العقل.

ورحلة إبداعية الواحدة تلو الأخرى بدءًا برواية أولاد حارتنا الأشهر والأكثر جدلًا لنجيب محفوظ على الإطلاق، والتي أثارت موجة من الغضب والانتقادات، واتُهم فيها الكاتب بالإلحاد، وكاد أن يُقتل على يد أحد المتطرفين بسبب طرحه لقضايا دينية واجتماعية وفلسفية جريئة؛ لتمثل بداية مرحلة جديدة للرمزية والتعبيرية في مسارات أدب نجيب محفوظ، بعد فترة الواقعية التي تُوجت بالثلاثية.

ويسترسل محفوظ في استخدام المجاز والاستعارة في روايات اللص والكلاب، والسمان والخريف، ثم الطريق، مرورًا بثرثرة فوق النيل، وصولًا إلى ميرامار، الحرافيش، انتهاءً بحديث الصباح والمساء، لتضيف هذه الأعمال إلى محفوظ بعدًا آخر مثل نقلة كبرى، متخليًا فيها عن السرد الواقعي التفصيلي والإسهاب الوصفي، لينقل القارئ إلى فضاء أدبي رحب برموز ودلالات وإيحاءات مشفرة، مستعينًا بوجهة النظر المقيدة التي نرى فيها كل شيء من خلال ذهنية الشخصية الرئيسية. 

وكانت لغة الحكي إحدى نقاط قوة أدب نجيب محفوظ حيث السهل الممتنع، فنجيب كتب بلغة المصريين في حياتهم اليومية، بجانب عبقريته في حسن تناوله للسرد بآليات بلاغية رفيعة المستوى، واختياره للألفاظ بمفردات ثرية سلسة لتعبر عن كل الطبقات الاجتماعية، فجاء إنتاجه الأدبي ثريًا متنوعًا برؤى مختلفة تتباين بين الواقعية والسياسية والاجتماعية والتعبيرية والرمزية. ولم يكن نجيب محفوظ أديبًا مبدعًا بل مؤرخًا هامًا، فجاء إبداعه مكملاً لحقبة تاريخية لا يمكن فهمها فهمًا صحيحًا بدون قراءة أدب نجيب محفوظ.

فقد تمكن نجيب أن يرصد لنا صورة ذهنية عن حياة المصريين بمختلف طبقاتهم داخل مصر الحديثة، والتحولات الاجتماعية التي طرأت على تفاصيلهم بالتوازي تبعًا للتحولات السياسية والاقتصادية، فأصبحت الحارة المصرية المرتكز الأصيل لأعمال محفوظ الروائية والقصصية، هي إحدى القياسات التي تم بها رصد الحراك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والمتغيرات التي حدثت في مصر عبر أكثر من خمسين عاما .

ونحن في سياق أديب جاء بحجم بلد عريق، استطاع أدبه بشخوصه وأفكاره وقوة مفرداته أن ينقل إبداعه من المحلية إلى العالمية، قافزًا فوق حدود الزمان والمكان، فتحولت نماذجه الروائية إلى شخصيات عالمية نتحسسها في رواياته المتجاوزة لحدود الإبداع، وحديث لا ينتهي عن صاحب نوبل، أحد أهم القامات العالمية في مجال الرواية الطويلة.

نجيب محفوظ أدب نجيب محفوظ اللص والكلاب السمان والخريف ثرثرة فوق النيل ميرامار الحرافيش حديث الصباح والمساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

طفلة الشيبسي

بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

ترشيحاتنا

دونجا

غياب دونجا في الزمالك عن مواجهة دجلة للإيقاف

منتخب السعودية

رينارد يعلن قائمة منتخب السعودية لمعسكر التشيك

شعار الزمالك

لمساندة الزمالك.. أحمد حمدي حاضر في المدرجات لدعم زملائه رغم الاستبعاد

بالصور

بعد وفاة أطفال المنيا الغريبة .. علامات تنقذ ضحايا التسمم

اطفال المنيا
اطفال المنيا
اطفال المنيا

تعالج السرطان وتمنع الإصابة به.. اكتشف فوائد مادة طبيعية مهملة

السرطان
السرطان
السرطان

الحلقة الرابعة من "Just You": مفاجآت صادمة وموت غامض يزيد الألغاز تعقيدًا في "ما تراه، ليس كما يبدو"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد