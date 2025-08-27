قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد عبدالحليم: الزمالك يسير بشكل جيد في الدوري.. وهناك انضباط دفاعي مُطمئن
كيفية رؤية الرسول في المنام.. علي جمعة يكشف أفضل طريقة مجربة
تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»
حبس 3 سيدات وشخصين لممارستهم الرذيلة داخل نادٍ صحي بالشيخ زايد |تفاصيل
بيراميدز «خارج الخدمة» | دونجا: الأهلي يفوز دون مدير فني و«ريبييرو» لن يستمر
مترو الأنفاق يُعلن عن وظيفة صرّاف تذاكر .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة
شكوى جماعية من لاعبي الأهلي بسبب موعد التدريبات.. وهذا رد «ريبيرو»
عودة التفتيش النووي لإيران .. خطوة جديدة وسط خلافات مع مجموعة E3
4 كلمات يفتحها الله عليك ويرزقك .. ردّدها كل صباح
أقل سعر لصرف الدولار الآن في مصر
الزراعة : ندوات إرشادية عن أهمية تحصين وترقيم الماشية بالمحافظات
نجم الأهلي: الزمالك يمتلك لاعبين غير قادرين على المنافسة.. وخوان الفينا «برازيلي مش أصلي»
ديني

كيفية رؤية الرسول في المنام.. علي جمعة يكشف أفضل طريقة مجربة

أحمد سعيد

يقترب يوم 12 ربيع الأول حيث مولد خير الأنام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع قدوم هذه الذكرى العطرة يتساءل عدد كبير من الناس عن كيفية رؤية الرسول في المنام ويبحث الناس عن أي طريقة أو وسيلة لتحقيق هذه الرغبة حيث إن رؤيته عليه الصلاة والسلام من المبشرات التي تفرح القلب، لذا نعرض لكم في السطور التالية طريقة مجربة لرؤية النبي المنام.

كيفية رؤية الرسول في المنام

وفي هذا السياق، كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق عن عملين يجعلان الإنسان يتمكن من رؤية الرسول في المنام.

وأضاف الدكتور علي جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحدث كثيرًا من عملين، أولهما كثرة قراءة السيرة النبوية الشريفة، وثانيهما كثرة الصلاة على سيدنا صلى الله عليه وسلم.

أدعية رؤية الرسول محمد في المنام

  • يا رب إنك تعلم ولا أعلم، فإن كنت تعلم أن رؤية نبيك وحبيبك في المنام خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، فارزقني رؤيته، وقربني من كل عمل تحبه وترضى عنه.
  • يا رب قد قلت ادعوني استجب لكم.. فإني أدعوك رغم تقصيري أن تستجيب دعائي وترزقني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رؤية صادقة.
  • يا رب عظُم شوقي إليه، وحنيني لرؤيته، فاللهم بحبي لحبيبك ولم أره ارزقني رؤيته في المنام عاجلًا غير آجل.
  • اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيت، أن تمنحني خيريّ الدنيا والآخرة، وترزقني رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنام.
  • يا رب ارزقني رؤيته قبل الممات، والشرب من يده الشريفة في المحشر وعند الحساب، اللهم أسعد فؤادي برؤيته رؤية صادقة في منامي، وانفعني بكل عمل يقربني إليك.
  • اللهم إني أبوء لك بتقصيري وذنبي، إلا أنني أحب رسول محمد صلى الله عليه وسلم، فبحق حبي له ارزقني رؤية وجهه الشريف في الدنيا قبل الآخر، لعل ذلك يُصلحني.
  • اللهم خير الرؤى في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فاللهم ارزقني رؤية حبيبي وشفيعي محمد صلى الله عليه وسلم.
  • اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واحشرني معه وسائر النبيين يوم القيامة، ولا تحرمني من النظر لوجهك الكريم.
  • يا رب أسألك رؤية تطمئن لها القلوب، وتسعد بها الأفئدة، اللهم أرني سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- في الدنيا والآخرة، ولا تحرمني رؤية خير الخلائق في المنام.
النبي رؤية الرسول كيفية رؤية الرسول كيفية رؤية الرسول في المنام كيف ترى النبي في المنام

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 27-8-2025

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظة تستعد لجولة الإعادة في انتخابات الشوري ووكيلة التضامن تقدّم واجب العزاء لأم أطفال ديرمواس

محافظ الدقهلبة

محافظ الدقهلية يشارك الأقباط الاحتفال بعيد تدشين دير مارجرجس الروماني بميت دمسيس

بالصور

برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: فرصة مهمة للنمو الشخصي

توقعات برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج الميزان حظ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 | تجنب اتخاذ قرارات حاسمة

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: تغيرات مهمة

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: تحقيق إنجازات عملية

برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

السر وراء شهرة علياء قمرون

اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك

نوال الزغبي

إنت مين .. نوال الزغبي تطرح أحدث أغانيها ضمن ألبوم «يا مشاعر»

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

