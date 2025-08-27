كيفية رؤية الرسول في المنام.. علي جمعة يكشف أفضل طريقة مجربة

يقترب يوم 12 ربيع الأول حيث مولد خير الأنام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع قدوم هذه الذكرى العطرة يتساءل عدد كبير من الناس عن كيفية رؤية الرسول في المنام ويبحث الناس عن أي طريقة أو وسيلة لتحقيق هذه الرغبة حيث إن رؤيته عليه الصلاة والسلام من المبشرات التي تفرح القلب، لذا نعرض لكم في السطور التالية طريقة مجربة لرؤية النبي المنام.

كيفية رؤية الرسول في المنام

وفي هذا السياق، كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق عن عملين يجعلان الإنسان يتمكن من رؤية الرسول في المنام.

وأضاف الدكتور علي جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحدث كثيرًا من عملين، أولهما كثرة قراءة السيرة النبوية الشريفة، وثانيهما كثرة الصلاة على سيدنا صلى الله عليه وسلم.

أدعية رؤية الرسول محمد في المنام