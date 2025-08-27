كيفية رؤية الرسول في المنام.. علي جمعة يكشف أفضل طريقة مجربة

يقترب يوم 12 ربيع الأول حيث مولد خير الأنام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع قدوم هذه الذكرى العطرة يتساءل عدد كبير من الناس عن كيفية رؤية الرسول في المنام ويبحث الناس عن أي طريقة أو وسيلة لتحقيق هذه الرغبة حيث إن رؤيته عليه الصلاة والسلام من المبشرات التي تفرح القلب، لذا نعرض لكم في السطور التالية طريقة مجربة لرؤية النبي المنام.
كيفية رؤية الرسول في المنام
وفي هذا السياق، كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق عن عملين يجعلان الإنسان يتمكن من رؤية الرسول في المنام.
وأضاف الدكتور علي جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحدث كثيرًا من عملين، أولهما كثرة قراءة السيرة النبوية الشريفة، وثانيهما كثرة الصلاة على سيدنا صلى الله عليه وسلم.
أدعية رؤية الرسول محمد في المنام
- يا رب إنك تعلم ولا أعلم، فإن كنت تعلم أن رؤية نبيك وحبيبك في المنام خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، فارزقني رؤيته، وقربني من كل عمل تحبه وترضى عنه.
- يا رب قد قلت ادعوني استجب لكم.. فإني أدعوك رغم تقصيري أن تستجيب دعائي وترزقني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رؤية صادقة.
- يا رب عظُم شوقي إليه، وحنيني لرؤيته، فاللهم بحبي لحبيبك ولم أره ارزقني رؤيته في المنام عاجلًا غير آجل.
- اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيت، أن تمنحني خيريّ الدنيا والآخرة، وترزقني رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنام.
- يا رب ارزقني رؤيته قبل الممات، والشرب من يده الشريفة في المحشر وعند الحساب، اللهم أسعد فؤادي برؤيته رؤية صادقة في منامي، وانفعني بكل عمل يقربني إليك.
- اللهم إني أبوء لك بتقصيري وذنبي، إلا أنني أحب رسول محمد صلى الله عليه وسلم، فبحق حبي له ارزقني رؤية وجهه الشريف في الدنيا قبل الآخر، لعل ذلك يُصلحني.
- اللهم خير الرؤى في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فاللهم ارزقني رؤية حبيبي وشفيعي محمد صلى الله عليه وسلم.
- اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واحشرني معه وسائر النبيين يوم القيامة، ولا تحرمني من النظر لوجهك الكريم.
- يا رب أسألك رؤية تطمئن لها القلوب، وتسعد بها الأفئدة، اللهم أرني سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- في الدنيا والآخرة، ولا تحرمني رؤية خير الخلائق في المنام.