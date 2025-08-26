قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعرق القلاع الصناعية..الدولة تدرس تشغيل الحديد والصلب بعد 5 سنوات من التصفية
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظة رام الله والبيرة: الاحتلال يحتجز نحو 500 جثمان بالمدينة
30 أغسطس.. فتح باب التسجيل بطرح مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج
«البحر مبيهرزرش».. لأول مرة الإسكندرية تغلق أبوابها والشواطئ خالية
رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع "إيفرفار" الصينية لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة
الوزراء: طرح مشروعات كهرباء بالمدن الجديدة على القطاع الخاص
منتخب شباب الطائرة يتفوق على الصين ويتأهل إلى ثمن نهائي بطولة العالم
إصابة بن رمضان تقلق الأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. آخر التطورات
ننشر أماكن معامل التسجيل لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة بالجامعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أدوات وأساليب تربوية في منهج النبي ﷺ.. يوضحها علي جمعة

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ان هناك أدوات وأساليب تربوية في منهج النبي ﷺ.

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان السنة النبوية اهتمت بأساليب التربية وفعاليتها في تنشئة الفرد وتقويمه وتوجيهه وتحفيزه، وراعت هذه الأساليب خصائص نموه العقلي والنفسي والجسمي.

1 ـ نوَّع النبي ﷺ في أدواته المستخدمة في التدريب على القيم الأخلاقية بين الكلمة والإشارة والابتسامة وتعبيرات الوجه. كما حث أصحابه على التفكير، ودربهم على محادثة الذات ومحاسبتها، مما نمّى فيهم حسَّ الضمير الأخلاقي والوازع الديني. 

وكثيرًا ما أقام معهم حوارًا شفويًا مشتركًا يتسم بالعقلانية والمنطقية، ويدور حول هدف واحد ومسؤولية محددة.

ومثل هذه الأدوات إذا استوعبها المربِّي اليوم وأحسن استخدامها فسوف يُحصِّل نتائج باهرة في عمليته التربوية.

2 ـ استخدم النبي ﷺ من الأساليب التربوية:
* الحوار الخطابي والتعبدي والوصفي والقصصي والجدلي والعاطفي والإقناعي.
* ضرب الأمثال.
* تقديم القدوة الحسنة في الفعل الأخلاقي، كالصدق والأمانة والشجاعة والعفو والتسامح.
* المشاركة والممارسة العملية في العمل الأخلاقي.
* استخدام الرياضة في تنمية روح التعاون والتسامح والاتحاد مع الجماعة.
* إلقاء العبرة والموعظة والتذكير بالثواب والعقاب الأخروي.
* الترغيب بذكر النتائج المترتبة على الالتزام الخلقي، والترهيب من عواقب الإخلال والتفريط فيه.

3 ـ كان للصياغة اللغوية للقيمة الأخلاقية دور حيوي في منهج النبي ﷺ، مراعاةً منه لحال مخاطبيه، فقد كان العرب يُجِلّون اللغة ويقدِّرون بلاغتها، فكانت تؤثر فيهم صورها وألفاظها أبلغ تأثير. ولذلك صاغ النبي ﷺ دعوته للقيم بأسلوب بليغ جمع بين قوة المعنى والعاطفة ووضوح الحجة والبرهان، وبين رقة الألفاظ وبساطتها. فقد أوتي ﷺ جوامع الكلم، واستخدم من الأدوات اللغوية ضرب المثل، وسوق الحكمة، وإقامة الحوار، وحكاية القصة، وجاءت عباراته موجزة مؤثرة ذات وقع وجرس عميق الأثر في النفس.

4 ـ كان ﷺ يُحسن استغلال المواقف والمقامات التربوية التي تجعل للقيم ارتباطًا واقعيًا بالحادثة، فلا تمحى من ذهن من عاشها أو سمعها، بل تبقى مرتبطة بالواقعة.

السنة النبوية القيم الأخلاقية الوازع الديني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

ترشيحاتنا

ضبط لص حاول سرقة سائق بالجيزة

ضبط لص حاول سرقة سائق في الجيزة

القبض على المتهمين بالتعدى على رجل ونجله بفرد خرطوش بشبرا الخيمة

القبض على المتهمين بالتعدى على رجل وابنه بفرد خرطوش في شبرا الخيمة

أرشيفية

ام تستعين بجيرانها في التخلص من نجلها المدمن بالوراق

بالصور

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

من 700 ألف حتى مليون ونصف.. تراجع ملحوظ في أسعار السيارات المستعملة

سيارات
سيارات
سيارات

زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك
زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك
زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا
لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا
لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

فيديو

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد