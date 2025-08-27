من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

أعلنت نقابة الأطباء استدعاء أحد الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة، على خلفية مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبر مسيئًا للمهنة.

وأثار مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه طبيب نساء وتوليد يرقص بجوار أم وضعت مولودها للتو على أنغام "مهرجان شعبي"، موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد تداوله على نطاق واسع.

وأظهر المقطع الطبيب وهو يجلس على ترولي بجوار الأم، واضعًا الطفل أمامه، ثم بدأ في أداء حركات راقصة أمام الكاميرا، في مشهد بدا وكأنه محاولة للترويج لنفسه عبر ركوب "التريند".

وكانت المفاجأة ظهور الأب إلى جوار الطبيب حاملاً الرضيع ومشاركًا في الرقصة، وقد بدت على وجهه علامات فرحة غير عادية، فيما كان الطبيب يرتدي نظارة شمسية ويتمايل بطريقة وُصفت بأنها مثيرة وغير لائقة. وقد اعتبر كثيرون المشهد سقوطًا أخلاقيًا، ووجّهوا سيلًا من الانتقادات للطبيب ولما وصلت إليه صورة مهنة الطب.

وأكدت النقابة العامة للأطباء رفضها القاطع لمثل هذه السلوكيات، التي تتنافى مع قدسية مهنة الطب، ومع القيم الإنسانية والمهنية والأخلاقية التي تفرض احترام خصوصية المرضى وصون كرامتهم.

وشددت النقابة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي عضو يسيء للمهنة أو يخل بواجباتها، مؤكدة التزامها الكامل بحماية شرف المهنة والحفاظ على ثقة المجتمع في الأطباء ورسالتهم السامية.