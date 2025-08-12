بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل

تصدر الفنان وائل عبد العزيز وشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز تريند جوجل عقب لقائه فى بودكاست “boom shoot” المذاع على قناة صدي البلد ، وهو من تقديم المذيعة تقى الجيزاوي.

وتحدث وائل عبد العزيز عن علاقته بشقيقته ياسمين عبد العزيز حيث أكد أن لا يوجد أى خلافات كما تداول والخلاف كان فقط وقت زواجها الأخير من الفنان أحمد العوضي.

وائل عبد العزيز: لا يوجد خلاف بيني وبين ياسمين عبد العزيز ولا أستطيع التخلص من شعور الخوف عليها

وأكد وائل أنه يشعر بالخوف الدائم على شقيقته ياسمين عبد العزيز ولا يستطيع أن يتخلص من هذا الشعور.

وإما إمكانية التعاون الفني مع شقيقته ياسمين عبد العزيز، أكد وائل أنه لا يمكن أن يرفض التعاون مع شقيقته لأنها فنانة ناجحة وأى فنان فى الشرق الأوسط يتمني أن يتعاون معها لأن أعمالها مميزة.

وائل عبد العزيز يكشف إمكانية التعاون بينه وبين أحمد العوضي

وعن إمكانية التعاون بينه وبين الفنان أحمد العوضي قال وائل عبد العزيز: إنه شخص بروفيشنال ولا يوجد لديه اى مشاكل فى مشاركة أى فنان طالما أنه سيأخذ مساحته الشخصية ، معلقا: “أنا اشتغل مع الجن الأزرق، لكن الأهم ان يكون الدور بعيد عن البلطجة او المشاهد الغير ملائمة له”.

وائل عبد العزيز يتحدث عن دوره فى فيلم “ريكلام“

وتحدث وائل عبد العزيز عن اكتر دور قدمه وشعر بالندم عليه بفيلم “ريكلام” وهو أول فيلم عرض عليه هذا الوقت لكنه شعر بالندم على المشاركة فيه؛ بسبب طبيعة الدور الذى كان يجسده وهو انه كان يتعمد استدراج الفتيات بطرق غير مناسبة.

وأضاف وائل عبد العزيز، أنه بالرغم من انه قدم الدور بشكل جيد إلا ان صديقه الفنان سامح الصريطي نصحه بعدم تقديم هذه الأدوار مرة اخري ، معلقا: “انا سمعت نصيحته لأني مش حابب ان الناس تضايق مني ”.

وائل عبد العزيز يتحدث عن سر حبه لتقديم دور الطيار

وتحدث وائل عبد العزيز عن سبب تقديمه لدور الطيار لأكثر من مرة فى اعمال مختلفة بسبب حبه للأناقة فى الفن .

وأضاف وائل عبد العزيز، معلقا: “كان فى موضة زمان أن طالما الفنان قدم دور كويس ممكن يكرره اكتر من مرة بس انا خلاص قررت مقدمش الدور تاني.