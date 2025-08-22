قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمريكي عمل سابقا في غزة: إطلاق النار استهدف مدنيين وليس مقاتلين
توافق مصري سعودي على رفض وجود الميليشيات المسلحة في الدول العربية
الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني
مجـ زرة إسرائيلية.. ارتفاع عدد ضحايا القصف على مدرسة عمرو بن العاص إلى 12 شهيدا
مطار مرسى علم يستقبل 184 رحلة دولية على مدار أسبوع
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
تعرف على حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
أول رد من مصطفى يونس على قرار المجلس الأعلى للإعلام
وزير دفاع الاحتلال: سيتم إجبار قادة حماس على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب
الأرصاد: موجة شديدة الحرارة جديدة تضرب البلاد غدا
زيلينسكي: لا لقاء مع بوتين دون ضمانات أمنية
ارتفاع الرطوبة وعواصف رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

آيس كريم الكبة النية.. تريند جديد يشعل مواقع التواصل في لبنان

آيس كريم الكبة النية
آيس كريم الكبة النية
البهى عمرو

كشف أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، عن وجود إبتكار لبناني جديد أشعل وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن ظهرت الكبة النية، والتي تعد واحدة من أشهر الوجبات التقليدية في لبنان، في شكل غير مألوف يشبه قالب الآيس كريم، ما أثار فضول المتابعين وأشعل موجة من التفاعل بين اللبنانيين.

وقال سنجاب، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على شاشة القاهرة الإخبارية، إن الكبة النية تُعد من الأكلات المحببة لدى اللبنانيين وتُستهلك في جميع الأوقات، سواء في الصباح أو الظهيرة أو حتى العشاء، وتُقدم عادةً مع الخبز اللبناني المعروف، والذي يستخدم غالبًا كوسيلة لتناول هذه الوجبة الغنية.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن الابتكار الجديد تمثل في تقديم الكبة النية داخل قالب على شكل آيس كريم، مع تعديل طريقة تحميص الخبز اللبناني ليأخذ شكل المخروط الذي يوضع فيه الآيس كريم، مما أضفى طابعًا عصريًا ومميزًا على وجبة تقليدية، مما استحوذ هذا على إعجاب الكثير من المواطنين، وجعله يتصدر حديث اللبنانيين على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.

بيروت لبنان أحمد سنجاب القاهرة الإخبارية اللبنانيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

احمد شيبة

خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي

قوات الأمن

مصرع 4 مسجلين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا

ترشيحاتنا

حسام عبد المجيد

40 مليون جنيه.. سيف زاهر يكشف مصير حسام عبد المجيد مع الزمالك

خالد الغندور

هترجع تكسر الدنيا.. الغندور يوجه رسالة لأحمد حمدي بعد العودة من الإصابة

سموحة

فرج عامر: سموحة يحتاج للفوز بمياراة.. وهدف زد مشكوك في صحته

بالصور

فستان لافت .. رحمة أحمد تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

المحبوباتان.. أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW

مرسيدس BMW
مرسيدس BMW
مرسيدس BMW

لماذا أهدى بوتين سيارة بقيمة 22 ألف دولار لرجل أمريكي؟

بوتين
بوتين
بوتين

فستان صيفي.. مي عمر تخطف الأنظار بجمالها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد