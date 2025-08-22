آيس كريم الكبة النية.. تريند جديد يشعل مواقع التواصل في لبنان

كشف أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، عن وجود إبتكار لبناني جديد أشعل وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن ظهرت الكبة النية، والتي تعد واحدة من أشهر الوجبات التقليدية في لبنان، في شكل غير مألوف يشبه قالب الآيس كريم، ما أثار فضول المتابعين وأشعل موجة من التفاعل بين اللبنانيين.

وقال سنجاب، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على شاشة القاهرة الإخبارية، إن الكبة النية تُعد من الأكلات المحببة لدى اللبنانيين وتُستهلك في جميع الأوقات، سواء في الصباح أو الظهيرة أو حتى العشاء، وتُقدم عادةً مع الخبز اللبناني المعروف، والذي يستخدم غالبًا كوسيلة لتناول هذه الوجبة الغنية.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن الابتكار الجديد تمثل في تقديم الكبة النية داخل قالب على شكل آيس كريم، مع تعديل طريقة تحميص الخبز اللبناني ليأخذ شكل المخروط الذي يوضع فيه الآيس كريم، مما أضفى طابعًا عصريًا ومميزًا على وجبة تقليدية، مما استحوذ هذا على إعجاب الكثير من المواطنين، وجعله يتصدر حديث اللبنانيين على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.