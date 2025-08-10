تريند السجن.. ما الذي طلبته علياء قمرون أثناء التحقيقات؟

تحولت البلوجر علياء قمرون إلى تريند على منصات التواصل الاجتماعي، رغم وجودها بالسجن حيث تداولت تفاصيل طريفة من جلسة التحقيق معها، حيث قاطعت الأسئلة فجأة قائلة: "أنا جعانة"، وطالبت بشاورما ونسكافيه قبل استكمال أقوالها.

رواد السوشيال ميديا لم يفوتوا الموقف، فتدفقت التعليقات الساخرة والميمز، بين من وصفها بأنها "أقوى شخصية في التحقيقات"، ومن قال مازحاً: "الشاورما أقوى من التوتر"، بينما علّق آخر: "ممكن تكون أول قضية في التاريخ تُعرف باسم قضية النسكافيه".

الموقف، رغم غرابته، كشف عن جانب غير مألوف في جلسات التحقيقات، حيث امتزجت الجدية بالطرائف، ليظل اسم علياء قمرون محور أحاديث وضحك المتابعين على مدار الساعات الماضية.