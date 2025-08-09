الحلقة الأولى من "فلاش باك" تتصدر تريند X خلال ساعات من عرضها

تصدر مسلسل فلاش باك بطولة النجم أحمد خالد صالح والمخرجة مريم الجندي، قائمة الترند على منصة X (تويتر سابقًا) بعد عرض حلقته الأولى بساعات قليلة، وسط تفاعل واسع من الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

الحلقة التي انطلقت على قناة DMC ومنصة Watch It، جذبت الأنظار منذ المشاهد الأولى بمزيج من الغموض والتشويق، وفكرة مبتكرة تعتمد على التلاعب بالزمن وطرح تساؤلات عن الماضي والمستقبل، وهو ما جعل المشاهدين في حالة ترقب لما سيحدث لاحقًا.

أداء أحمد خالد صالح كان حديث المتابعين، حيث أشاد كثيرون بقدرته على تقديم شخصية "زياد الكردي" بحس إنساني عميق، وتعبيرات تمزج بين الحيرة والانفعال، مما أضاف ثِقَلًا دراميًا للأحداث.

كما أشاد الجمهور بمستوى الإخراج والتصوير، خاصة المشاهد التي جمعت بين الفلاش باك واللقطات المعاصرة، ما أضفى على العمل طابعًا بصريًا مميزًا يدعم أجواء الغموض.

العمل يأتي ضمن حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، ويواصل عرض حلقاته يوميًا في تمام الساعة 8 مساءً على DMC، مع إعادة على منصات المشاهدة الرقمية، وسط توقعات بزيادة التفاعل مع تصاعد الأحداث.