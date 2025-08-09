قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من «ريبييرو» بعد تعادل الأهلي مع مودرن سبورت
إعلامي: حامد حمدان سينضم للزمالك.. وتوفيق محمد إلى الأهلي في يناير
انقلاب داخلي بالمحكمة الجنائية.. خطة سرية لحماية قادة إسرائيل من المُحاكمة
ما هي الحقوق المشتركة بين الزوجين لينعما بحياة مستقرة وهادئة؟.. اعرفها
اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة
استهداف مُدبّر .. القصة الكاملة لاختراق باحثين إسرائيليين لـ شات جي بي تي
لا أحد يملك الحقيقة .. يسري الفخراني يكشف عن حالة أنغام الصحية
بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور
أداء ضعيف .. عماد متعب ينتقد أداء الأهلي بعد التعادل مع مودرن سبورت
هل قيام الليل يعوّض الصلاة الفائتة؟.. انتبه خطأ شائع يقع فيه كثيرون
برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات اعرف الأوراق المطلوبة
7.2 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال مايو 2025.. الأجهزة الكهربائية في المقدمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الحلقة الأولى من "فلاش باك" تتصدر تريند X خلال ساعات من عرضها

أحمد خالد صالح ومريم الجندي من بوستر حكاية فلاش باك
أحمد خالد صالح ومريم الجندي من بوستر حكاية فلاش باك
تقى الجيزاوي

تصدر مسلسل فلاش باك بطولة النجم أحمد خالد صالح والمخرجة مريم الجندي، قائمة الترند على منصة X (تويتر سابقًا) بعد عرض حلقته الأولى بساعات قليلة، وسط تفاعل واسع من الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

الحلقة التي انطلقت على قناة DMC ومنصة Watch It، جذبت الأنظار منذ المشاهد الأولى بمزيج من الغموض والتشويق، وفكرة مبتكرة تعتمد على التلاعب بالزمن وطرح تساؤلات عن الماضي والمستقبل، وهو ما جعل المشاهدين في حالة ترقب لما سيحدث لاحقًا.

أداء أحمد خالد صالح كان حديث المتابعين، حيث أشاد كثيرون بقدرته على تقديم شخصية "زياد الكردي" بحس إنساني عميق، وتعبيرات تمزج بين الحيرة والانفعال، مما أضاف ثِقَلًا دراميًا للأحداث.

كما أشاد الجمهور بمستوى الإخراج والتصوير، خاصة المشاهد التي جمعت بين الفلاش باك واللقطات المعاصرة، ما أضفى على العمل طابعًا بصريًا مميزًا يدعم أجواء الغموض.

العمل يأتي ضمن حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، ويواصل عرض حلقاته يوميًا في تمام الساعة 8 مساءً على DMC، مع إعادة على منصات المشاهدة الرقمية، وسط توقعات بزيادة التفاعل مع تصاعد الأحداث.

مسلسل فلاش باك أحمد خالد صالح مريم الجندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

وفاة الطالبة "منة"

الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: أنهيت علاقتي الإيجارية بالتراضي ودون تعويض.. فيديو

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم

ترشيحاتنا

الدكتورة منال عوض

منال عوض تنعى عامل نظافة توفي أثناء تأدية عمله بالزقازيق

كلية المراقبة الجوية

دفعة جديدة تلتحق بكلية المراقبة الجوية .. صور

طقس غدا

طقس غدا | إحذر هتحس بـ الحر وانت فى الظل على غير المتوقع

بالصور

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة عامل نظافة توفي خلال عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نشرة المرأة والمنوعات| ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تحمي جهازك المناعي بشكل طبيعي

المناعة
المناعة
المناعة

هذا ما لا ترغب تويوتا في أن تراه داخل سيارة هايلكس القادمة.. تسريب

تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس

فيديو

ايمان عبد اللطيف

اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

السبب الحقيقي لوفـاة طبيبة مستشفى قصر العيني

ايمان عبد اللطيف

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

ايمان عبد اللطيف

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد