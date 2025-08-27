قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد عبدالحليم: الزمالك يسير بشكل جيد في الدوري.. وهناك انضباط دفاعي مُطمئن
كيفية رؤية الرسول في المنام.. علي جمعة يكشف أفضل طريقة مجربة
تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»
حبس 3 سيدات وشخصين لممارستهم الرذيلة داخل نادٍ صحي بالشيخ زايد |تفاصيل
بيراميدز «خارج الخدمة» | دونجا: الأهلي يفوز دون مدير فني و«ريبييرو» لن يستمر
مترو الأنفاق يُعلن عن وظيفة صرّاف تذاكر .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة
شكوى جماعية من لاعبي الأهلي بسبب موعد التدريبات.. وهذا رد «ريبيرو»
عودة التفتيش النووي لإيران .. خطوة جديدة وسط خلافات مع مجموعة E3
4 كلمات يفتحها الله عليك ويرزقك .. ردّدها كل صباح
أقل سعر لصرف الدولار الآن في مصر
الزراعة : ندوات إرشادية عن أهمية تحصين وترقيم الماشية بالمحافظات
نجم الأهلي: الزمالك يمتلك لاعبين غير قادرين على المنافسة.. وخوان الفينا «برازيلي مش أصلي»
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

إسعاف
إسعاف
إيهاب عمر

أُصيب 16 شخصًا باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة "فراخ" فاسدة في أحد الأفراح بمدينة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الإيمان العام بوصول 16 شخصًا يعانون من قيء وإسهال ومغص معوي، عقب تناولهم وجبة فراخ في حفل زفاف.

وبالانتقال والمعاينة، وسؤال المصابين، أكدوا أنهم شعروا بالأعراض بعد تناول الوجبة المقدمة في الفرح.

وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتبين أن حالتهم مستقرة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

