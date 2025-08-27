تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

أُصيب 16 شخصًا باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة "فراخ" فاسدة في أحد الأفراح بمدينة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الإيمان العام بوصول 16 شخصًا يعانون من قيء وإسهال ومغص معوي، عقب تناولهم وجبة فراخ في حفل زفاف.

وبالانتقال والمعاينة، وسؤال المصابين، أكدوا أنهم شعروا بالأعراض بعد تناول الوجبة المقدمة في الفرح.

وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتبين أن حالتهم مستقرة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.