حوادث

العدالة تنتصر.. المؤبد لشابين أنهيا حياة شخص وأصابا 3 آخرين في نزاع حدود الأراضي بأسيوط

إيهاب عمر

عاقبت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط، شخصين ، بالسجن المؤبد لقيامهما بقتل شخص وإصابة 3 آخرين بسبب خلافات على فصل حد ارض زراعية بقرية دير القصير بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوسداح نائب رئيس المحكمة، و خالد عثمان محمد عضو المحكمة، و أمانة سر سيد علي بكر و ناصر فؤاد.

وصول جثة و 3 مصابين لمستشفى القوصية 


تعود وقائع القضية رقم 39531 لسنة 2024 جنايات القوصية إلى ورود بلاغا من مستشفى القوصية المركزي بوصول " محمد . ف . م " جثة هامدة ، و " علي . ب . ح " و " عمر . ب . ح " و " محمود . أ . ع " مصابين بطلقات نارية.

خلافات فصل حد أرض زراعية 


و أسفرت تحريات المقدم محمد عبد الصبور قرشي مفتش بفرع البحث الجنائي شمال أسيوط إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " أحمد . هـ . م " 24 عاما و " شهاب . ع . م " 20 عاما، بسبب خلافات سابقة بين عائلة المتهمان والمجني عليهم لخلاف على فصل حد أرض زراعية .


وأضافت التحريات أن المتهم الأول قام بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليهم أثناء تواجدهم بقطعة الأرض بعد أن قام المتهم الثاني بإحضار سلاح ناري بندقية خرطوش و إعطائها للمتهم الأول لتنفيذ جريمته .

