القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 سيدات وشخصين يمارسون الاعمال المنافية للاداب داخل نادى صحى بالشيخ زايد.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى الصحى المشار إليه وأمكن ضبط مالكه وبصحبته (3 سيدات "لـ2 منهن معلومات جنائية"، أحد أشخاص) وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

