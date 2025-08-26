تأييد حكم السجن 3 سنوات لسارقي كابلات الاتصالات

أيدت محكمة جنايات القاهرة، الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق متهمين بسرقة كابلات الاتصالات التابعة لإحدى الشركات، بعد رفضها الاستئناف المقدم من المتهمين على الحكم السابق.

تعود تفاصيل القضية إلى ضبط المتهمين أثناء قيامهم بسرقة كابلات نحاسية من إحدى غرف الاتصالات بمنطقة شرق القاهرة، باستخدام أدوات حفر، حيث تم رصد تحركاتهم وضبطهم متلبسين بالمضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وبعد إحالتهم للنيابة العامة، وجهت لهم تهم السرقة المقترنة بكسر وسرقة ممتلكات عامة، وقررت النيابة إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

وقضت المحكمة في وقت سابق بالسجن المشدد 3 سنوات، وهو الحكم الذي تم تأييده.