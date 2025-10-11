الإسماعيلية تتصدر المشهد الاستثماري بفضل البنية التحتية وموقعها الاستراتيجي.. تفاصيل

كشف اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، عن زيادة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات داخل المنطقة الحرة بالمحافظة خلال الـ4 سنوات الماضية، حيث ارتفع إجمالي الاستثمارات إلى نحو مليار دولار، بزيادة تعادل أربعة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح اللواء أكرم جلال، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن هذا النمو الكبير في حجم الاستثمارات يعكس ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي المصري وما توفره الدولة من حوافز وتسهيلات لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأكد أن الإسماعيلية أصبحت من أبرز المحافظات الجاذبة للاستثمار بفضل موقعها الجغرافي المتميز والبنية التحتية القوية.

وأشار إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع قاعدة الاستثمارات، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على أبناء الإسماعيلية.