قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المنفى الذهبي.. بشار الأسد يعيش في برج فاخر بموسكو تحت رحمة بوتين
انتشال 11 جثمانا من مناطق متفرقة في قطاع غزة
وزير الرياضة يزور حسن شحاتة في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية
أول قرار من حفيد الفايكنج قبل مواجهة الأهلي وبطل بوروندي بدوري الأبطال
أسفرت عن مصرع 23 شخصا.. طالبان تتبنى هجمات عنيفة في باكستان
طوله 90سم ..تفاصيل العثور على تمساح نيلي صغير بمنطقة حدائق الأهرام
بالإجماع.. انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
حماس: لن نسلم سلاحنا بالكامل وسنمنحه إلى جيش دولة فلسطين
مصدر يكشف موقف ثنائي هجوم الزمالك من لقاء ديكيداها الصومالي
مؤسسات إعلامية دولية تطالب إسرائيل بالسماح للصحفيين بدخول غزة
نادي الزوراء العراقي يعلن التعاقد مع عماد النحاس.. تعرف على موعد وصوله
شتاء مختلف يلوح في الأفق... هل تعود ظاهرة النينيا هذا العام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ الإسماعيلية: تطوير البنية التحتية دفعة قوية للاستثمار والتنمية

اللواء طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية
اللواء طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية
إسراء صبري

أكد اللواء طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، أن ما حققته الدولة من إنجازات ضخمة في مجال تطوير البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية ساهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية بالمحافظة، وتعزيز حجم الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن رؤية مصر 2030 تمثل خارطة طريق شاملة وضعت الإسماعيلية في موقع متميز داخل منظومة التنمية الوطنية، لاسيما بعد تنفيذ مشروعات كبرى في الطرق والموانئ وتحديث البنية اللوجستية، سواء في شرق التفريعة أو ميناء الأدبية أو العين السخنة.

وأضاف أن المحافظة تستعد خلال المرحلة المقبلة لتحقيق نقلة نوعية على جميع المستويات الاقتصادية والخدمية، مشيرًا إلى أن الإسماعيلية أصبحت تتمتع بموقع استراتيجي فريد جعلها من أبرز المحافظات الجاذبة للاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن المنطقة الحرة بالإسماعيلية شهدت طفرة استثمارية كبيرة خلال السنوات الأربع الأخيرة، إذ ارتفع حجم الاستثمارات بها إلى نحو مليار دولار، بزيادة تقدر بأربعة أضعاف مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة في خلق بيئة استثمارية مشجعة.

وأكد أن المحافظة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال مواصلة العمل على تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.

الإسماعيلية البنية التحتية العين السخنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار السجائر

ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 11-10-2025

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025

ترشيحاتنا

أعراض خمول الغدة الدرقية

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

طريقة عمل كريب البيتزا

كريب البيتزا اللذيذ بطريقة سهلة في المنزل

وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية

لإشراقة فورية.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان ناعم .. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد