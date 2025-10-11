محافظ الإسماعيلية: تطوير البنية التحتية دفعة قوية للاستثمار والتنمية

أكد اللواء طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، أن ما حققته الدولة من إنجازات ضخمة في مجال تطوير البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية ساهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية بالمحافظة، وتعزيز حجم الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن رؤية مصر 2030 تمثل خارطة طريق شاملة وضعت الإسماعيلية في موقع متميز داخل منظومة التنمية الوطنية، لاسيما بعد تنفيذ مشروعات كبرى في الطرق والموانئ وتحديث البنية اللوجستية، سواء في شرق التفريعة أو ميناء الأدبية أو العين السخنة.

وأضاف أن المحافظة تستعد خلال المرحلة المقبلة لتحقيق نقلة نوعية على جميع المستويات الاقتصادية والخدمية، مشيرًا إلى أن الإسماعيلية أصبحت تتمتع بموقع استراتيجي فريد جعلها من أبرز المحافظات الجاذبة للاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن المنطقة الحرة بالإسماعيلية شهدت طفرة استثمارية كبيرة خلال السنوات الأربع الأخيرة، إذ ارتفع حجم الاستثمارات بها إلى نحو مليار دولار، بزيادة تقدر بأربعة أضعاف مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة في خلق بيئة استثمارية مشجعة.

وأكد أن المحافظة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال مواصلة العمل على تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.