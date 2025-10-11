قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مديرية الزراعة بالإسماعيلية: نمتلك 5% من القطاع ولدينا أكبر مزرعة نعام

محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية،
إسراء صبري

قال محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إن القطاع الزراعي في محافظة الإسماعيلية متنوع وثري بالمحاصيل والإنتاج الحيواني والداجني، حيث يمثل القطاع الزراعي في المحافظة 5% من القطاع الزراعي المصري.

وأضاف محمد شطا، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن القطاع الزراعي يساهم بما يقارب من 6.5% من إجمالي الناتج الزراعي، متابعا: لدينا ما يقارب من 500 ألف فدان زراعي، بالإضافة إلى محاصيل الفاكهة المتنوعة.

واسترسل: المحاصيل الحقلية تصل إلى 136 ألف فدان والخضر 45 ألف فدان، و1000 فدان محاصيل نباتات طبية وعطرية، بالإضافة إلى 885 مزرعة إنتاج حيواني، وما يقارب من 1340 مزرعة إنتاج داجني.

ولفت إلى أن المحافظة تضم أكبر مزرعة إنتاج نعام على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التنوع في الإنتاج السمكي، حيث يوجد لدينا ما يقارب من 15 ألف فدان مزارع سمكية.

وأوضح أن الأجواء في المحافظة مناسبة لإدخال بعض المحاصيل التي تتأقلم سريعا مع المناخ، وأبرزهم فاكهه الدراجون فروت، بالإضافة إلى بعض الفاكهة الاستوائية.

