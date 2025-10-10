احتفالا بالعيد القومي الـ 74.. محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه عقب أداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبوبكر الصديق، كلًّا من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك على هامش زيارتهم للمشاركة في الفعاليات الرسمية للاحتفال بالعيد القومي الـ ٧٤ للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، فضيلة الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسماعيلية.

ورحَّب محافظ الإسماعيلية بضيوف المحافظة، مؤكدًا أن الاحتفال بالعيد القومي يجسد ملحمة وطنية خالدة، تستحضر بطولات أبناء الإسماعيلية وصمودهم التاريخي في مواجهة الاحتلال الإنجليزي عام ١٩٥١م، بالإضافة لبطولاتهم وتعاونهم مع أبطال القوات المسلحة فى صد العدوان على مدينة الإسماعيلية أثناء حرب أكتوبر المجيدة عام ١٩٧٣م "بمنطقة الدفرسوار"، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى العطرة تمثِّل رسالة متجددة لترسيخ الانتماء والفخر الوطني.

وأعرب الضيوف عن تقديرهم لمحافظة الإسماعيلية وأبنائها؛ حيث أكد وزير الأوقاف أن المشاركة في هذه المناسبة تمثِّل واجبًا وطنيًا وفرصة للتأكيد على القيم الدينية والوطنية الجامعة.

فيما شدَّد فضيلة المفتي على أن العيد القومي يرسِّخ في الوجدان قيمة التضحية والفداء دفاعًا عن الوطن، بينما أشاد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجهود المحافظة في إحياء تاريخها العريق، مؤكدًا حرص الإعلام الوطني على إبراز مثل هذه المناسبات التي تجسِّد وحدة المصريين وصلابة إرادتهم.

وفي ختام اللقاء، أهدى محافظ الإسماعيلية الدروع التذكارية لكل من وزير الأوقاف، ومفتي الديار المصرية، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ تقديرًا لدورهم الوطني ومشاركتهم الفاعلة في الاحتفالات القومية لمحافظة الإسماعيلية.