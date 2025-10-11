بعد 20 سنة من العمل والإبداع.. مشروع مصري يحصد جائزة الآغا خان للعمارة

قال كريم إبراهيم، المدير التنفيذي لمؤسسة "تكوين" وأحد المشاركين في المشروع الفائز، إن جائزة الآغا خان تُعد من أهم الجوائز المعمارية على مستوى العالم، ويتم ترشيح المشروعات لها من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين، ضمن عملية تقييم دقيقة تبدأ قبل أكثر من عام من إعلان النتائج.

وأوضح أن المشروع المصري تم ترشيحه من قبل خبير أمريكي مطّلع على تفاصيله، وهو ما ساعد في وصوله إلى مراحل متقدمة، مؤكدًا أن الجائزة تستقبل سنويًا أكثر من 500 مشروع من مختلف دول العالم، لكن ما يميزها هو أن عملية المراجعة تتم على يد خبراء لا ينتمون للدولة التي يترشح منها المشروع، لضمان الحيادية والنزاهة.

تقديم الوثائق والتأهل النهائي

وأشار إبراهيم خلال برنامج معكم مني الشاذلي إلى أن فريق المشروع قد قام في شهر أكتوبر الماضي بتقديم جميع الوثائق المطلوبة، وبعد مراجعة دقيقة تم اختيار المشروع ضمن القائمة النهائية، تمهيدًا للفوز بالجائزة، التي تُعرف بدقتها وقيمتها العالية في عالم العمارة والتنمية المستدامة.

مشروع يختلف عن النمط التقليدي

وفي لقائها مع الفريق، تساءلت الإعلامية منى الشاذلي عن شعورهم بعد الفوز، خصوصًا وأن الجائزة تُعد من الجوائز الدولية الرفيعة التي توازي جائزة نوبل في مكانتها، ليؤكد الفريق أن مشروعهم تميز عن غيره، حيث لم يكن تصميمًا لموقع واحد فقط، بل اعتمد على تصور مختلف لطريقة بناء مدينة متكاملة تراعي احتياجات المجتمع والبيئة.

فخر مصري بإنجاز عالمي

واختتم إبراهيم حديثه بالإعراب عن فخره بهذا التقدير العالمي، مؤكدًا أن فوز المشروع بالجائزة يعكس قدرة الكفاءات المصرية على إنتاج حلول مبتكرة تنال اعترافًا عالميًا، وتُسهم في تحسين حياة المجتمعات.