زراعة الإسماعيلية: نستهدف زراعة 40 ألف فدان قمح بالموسم الجديد

أكد الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، أن المحافظة تُعد من أوائل المحافظات التي بدأت في تطبيق نظم الري الحديث والمراقبة عبر الأقمار الصناعية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وإدارة الموارد الزراعية بكفاءة.

وأوضح شطا، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن الوزارة تعمل على حوكمة صرف الأسمدة وتطبيق منظومة «كارت الفلاح»، إلى جانب إعداد خريطة رقمية للمحاصيل باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد، بهدف تحديد احتياجات الأراضي الزراعية من الري والتسميد بدقة عالية.

وأضاف أن الوزارة تقدم دعمًا فنيًا وتقنيًا متواصلاً للمزارعين من خلال القوافل الإرشادية والمدارس الحقلية، إلى جانب توفير التقاوي المنتقاة والأسمدة المدعمة، مشيرًا إلى أن الموسم الزراعي الجديدة يستهدف زراعة 40 ألف فدان من القمح داخل المحافظة، ضمن خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي بالإسماعيلية يوفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل، ويُعد من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن المحافظة أدخلت محاصيل جديدة مثل فاكهة الدراجون فروت، وهي فاكهة استوائية أثبتت نجاحًا كبيرًا في التربة والمناخ الإسماعيلاوي.

وأكد أن هذه الفاكهة ذات قيمة اقتصادية مرتفعة وتفتح آفاقًا جديدة أمام التوسع الزراعي بالمحافظة، بما يعزز من مكانة الإسماعيلية كإحدى المحافظات الرائدة في تطوير أساليب الزراعة الحديثة وتنوع الإنتاج الزراعي.