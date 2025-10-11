وزير الخارجية العراقي يبحث ملف المياه مع نظيره التركي في أنقرة

قالت هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد وصل إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رسمي يضم وزير الموارد المائية وعددًا من المسؤولين في قطاعات الزراعة والمياه، لبحث القضايا المشتركة بين البلدين، وعلى رأسها أزمة المياه.

التطورات الإقليمية الراهنة والعلاقات الثنائية

وأكدت «التميمي»، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن الوفد العراقي عقد مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع وزير الخارجية التركي، حيث جرى تناول التطورات الإقليمية الراهنة والعلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة تقليص الإطلاقات المائية من الجانب التركي وتحسين إدارة الموارد المشتركة بين البلدين.

الحصص المائية المخصصة

وأشادت بأن الجانب العراقي أكد على ضرورة زيادة الحصص المائية المخصصة للعراق، خاصة بعد الانخفاض الحاد في مناسيب نهري دجلة والفرات خلال العقد الأخير، والذي تسبب في أضرار كبيرة للقطاعين الزراعي والبيئي، موضحة أن الجانب التركي أبدى التزامه بمواصلة التنسيق الفني مع العراق لتنظيم الإطلاقات المائية وفق اتفاقات مستقبلية، في خطوة يُنظر إليها كمسعى جديد لحلحلة واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا بين البلدين.