قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة السياحة والآثار تُطلق منصة “رحلة” لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية
مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اليوم الرابع .. تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب وسط سرعة في الإجراءات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت ميرنا عادل، مراسلة قناة إكسترا نيوز، من داخل محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، استمرار استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 لليوم الرابع على التوالي، مشيرة إلى أن عملية التقديم تتم بسلاسة وتستغرق أقل من عشر دقائق.

مستندات مطلوبة وخطوات منظمة لتقديم الطلب

تبدأ إجراءات التقديم بدفع مبلغ تأميني قدره 30 ألف جنيه، يلي ذلك تقديم عدد من المستندات، أبرزها:

السيرة الذاتية

صورة بطاقة الرقم القومي

صحيفة الحالة الجنائية

بيان الحالة المادية

كشف طبي من معامل وزارة الصحة

حساب بنكي بأحد البنوك المعتمدة أو البريد المصري

تعهدات وإقرارات رسمية لضمان النزاهة

أشارت مراسلة إكسترا نيوز إلى توقيع المرشح على عدة إقرارات، منها إقرار بعدم ازدواج الجنسية، والتأكيد على تمتعه بحالة صحية جيدة، مع إرفاق المستندات اللازمة لذلك.
وبعد تسليم الأوراق، تُحال الملفات إلى لجنة فحص ثلاثية من المستشارين لمراجعة البيانات والتأكد من صحتها، ثم يُمنح المرشح رقمًا ورمزًا انتخابيًا رسميًا.

التحول الرقمي: توثيق إلكتروني شامل للبيانات

أبرزت عادل أن جميع البيانات والمستندات تُرقمن عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان التوثيق الكامل والشفافية، في خطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي في إدارة الانتخابات.

متابعة مركزية عبر بث مباشر يومي

أوضحت أن الهيئة الوطنية تتابع سير العملية من خلال بث مباشر من مختلف المحاكم التي تستقبل الطلبات، يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، باستثناء اليوم الأخير حيث يُختتم العمل في الساعة 2 ظهرًا.

شروط الترشح: جنسية مصرية ومؤهل عالٍ ونزاهة شخصية

من أبرز شروط الترشح التي أعلنتها الهيئة:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية فقط

يتمتع بصحة جيدة

حسن السمعة ومشهود له بالنزاهة

حاصل على مؤهل عالٍ

استيفاء كافة الاشتراطات القانونية الأخرى.

انتخابات 2025 انتخابات النواب انتخابات النواب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

أدعية النبي لعلاج الأرق

أدعية النبي لعلاج الأرق.. كلمات من هدي السُنة تريح القلب

ترشيحاتنا

اجتماع وزير الكهرباء برؤساء الهيئات

وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر

جانب من اللقاء

رئيس هيئة الدواء يعقد اجتماعاً مع وزير الخارجية لبحث التعاون الدولى

جانب من الاجتماع

العمل العربية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب بتعويض عمال فلسطين

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد