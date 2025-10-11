اليوم الرابع .. تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب وسط سرعة في الإجراءات

أكدت ميرنا عادل، مراسلة قناة إكسترا نيوز، من داخل محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، استمرار استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 لليوم الرابع على التوالي، مشيرة إلى أن عملية التقديم تتم بسلاسة وتستغرق أقل من عشر دقائق.

مستندات مطلوبة وخطوات منظمة لتقديم الطلب

تبدأ إجراءات التقديم بدفع مبلغ تأميني قدره 30 ألف جنيه، يلي ذلك تقديم عدد من المستندات، أبرزها:

السيرة الذاتية

صورة بطاقة الرقم القومي

صحيفة الحالة الجنائية

بيان الحالة المادية

كشف طبي من معامل وزارة الصحة

حساب بنكي بأحد البنوك المعتمدة أو البريد المصري

تعهدات وإقرارات رسمية لضمان النزاهة

أشارت مراسلة إكسترا نيوز إلى توقيع المرشح على عدة إقرارات، منها إقرار بعدم ازدواج الجنسية، والتأكيد على تمتعه بحالة صحية جيدة، مع إرفاق المستندات اللازمة لذلك.

وبعد تسليم الأوراق، تُحال الملفات إلى لجنة فحص ثلاثية من المستشارين لمراجعة البيانات والتأكد من صحتها، ثم يُمنح المرشح رقمًا ورمزًا انتخابيًا رسميًا.

التحول الرقمي: توثيق إلكتروني شامل للبيانات

أبرزت عادل أن جميع البيانات والمستندات تُرقمن عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان التوثيق الكامل والشفافية، في خطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي في إدارة الانتخابات.

متابعة مركزية عبر بث مباشر يومي

أوضحت أن الهيئة الوطنية تتابع سير العملية من خلال بث مباشر من مختلف المحاكم التي تستقبل الطلبات، يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، باستثناء اليوم الأخير حيث يُختتم العمل في الساعة 2 ظهرًا.

شروط الترشح: جنسية مصرية ومؤهل عالٍ ونزاهة شخصية

من أبرز شروط الترشح التي أعلنتها الهيئة:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية فقط

يتمتع بصحة جيدة

حسن السمعة ومشهود له بالنزاهة

حاصل على مؤهل عالٍ

استيفاء كافة الاشتراطات القانونية الأخرى.