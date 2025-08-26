الإعدام لمتهم بقتل شخص عمدا في المنصورة بسبب صور فاضحة

قضت الدائرة التاسعة، بجنايات المنصوره بمحافظة الدقهلية ، بالإعدام شنقا للمتهم بإنهاء حياة شاب بمساعدة خطيبته وصديقه، بعد قيام المجنى عليه بتهديد خطيبته بنشر صور ومقاطع مرئية، خادشة للشرف تحصل عليها على إثر علاقة عاطفية سابقة بين المجنى عليه وخطيبته بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

جاء الحكم عقب ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية في إعدامه وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

كما قضت المحكمة بالسجن عشر سنوات لـ "أميرة.م.م" قاصر 17 عاما ، وعامان لصديق المتهم الاول "محمد.أ.م" قاصر 16عاما.



صدر الحكم الجلسة برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد حسن السيد عاشور، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محمد صلاح البرعي، وسكرتارية محمد عبدالهادي، وعمرو سمير، وحسين عبداللطيف في القضية رقم 12843 لسنة 2025 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم 953 لسنة 2025 كلى جنوب المنصورة

كان المستشار فخري البسيوني، المحامي العام الاول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، قد أحال كلا من " أميرة.م.ر.م" قاصر 17 عاما ، وخطيبها "احمد.م.إ.ح.م" 21عاما "محمد.أ.ع.م" قاصر 16 عاما ، الى محكمة الجنايات المختصة في القضية رقم 12843 لسنة 2025 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم 953 لسنة 2025 كلى جنوب المنصورة لانهم بتاريخ 2025/3/1، المتهمان الأولى والثاني، بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، قتلوا المجني عليه "إسلام سعد مصطفي عبد الرحمن" عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك أداة "قطعة حديد موضوع الاتهام التالي" واستدرجته المتهمة الأولي لمسكنها، وما أن ظفرا به حتى قام المتهم الثاني " خطيب المتهمة الأولى" بالتعدي عليه بالضرب بأن كال له ضربة بتلك الأداة استقرت بالرأس حال تواجد المتهمة الأولى على مسرح الجريمة للشد من أزره محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك ازهاق روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تضمن أمر الاحالة اتهام المتهمين بأحراز أداة "قطعة حديد" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، والمتهم الثالث اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن قام بنقل جثمان المجني عليه من محل ارتكاب الجريمة مسكن المتهمة الأولى، وإخفائه فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتوصلت تحريات المباحث الي انه علي اثر قيام المجني عليه بتهديد المتهمة الأولي بنشر صور ومقاطع مرئية خادشة للشرف خاصة بها سبق وان تحصل عليها علي إثر علاقة عاطفية سابقة بينهما قامت المتهمة الأولي بالاتفاق مع المتهم الثاني "خطيبها" علي قتل المجني عليه فاستدرجته المتهمة الأولي لمسكنها علي اثر رغبتها في اقامة علاقة جنسية غير شرعية معه، وبالوصول فوجئ بقيام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالضرب بأداة قطعة حديد بأن كال له ضرية بتلك الأداة استقرت بالرأس محدثاً اصابته التي أودت بحياته ،ثم استعان المتهم الثاني بالمتهم الثالث لنقل جثمان المجني عليه من مسكن المتهمة الأولى وإخفائه وأعزى قصد المتهمين الأولي والثاني ازهاق روح المجني عليه لهذه الاسباب.

