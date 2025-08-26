قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معارك لا أساس لها.. الوطنية للإعلام: لجنة الدراما بالإذاعة لم تتشكل بعد ولا وجود لحسام عقل بها
عدد أيام إجازة المولد النبوي بعد قرار رئيس الوزراء
انطلاق محادثات جنيف بين إيران والترويكا الأوروبية وسط تهديدات بالعقوبات
الإستعانة بمعلمي الحاسب الآلي لتدريس الرياضيات لسد العجز في مدارس الشرقية
10 معجزات صاحبت مولد النبي.. لا يعرفها كثيرون
مرصد الأزهر يدين حرق مرشحة يمينية للكونجرس للمصحف لدعم حملتها الانتخابية
الوزراء: تزايد الدعم الدولي الشعبي للاعتراف بدولة فلسطين
وزير خارجية إيران: مستعدون للدخول في مفاوضات عادلة ومنصفة بشأن الملف النووي
وزيرة التنمية المحلية توجه بتفعيل مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية بشرم الشيخ
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
النائب محمد أبو العينين وأسرة العاملين بـ "صدى البلد" ينعون المخرج الراحل هاني المهدي
الإعدام لمتهم بقتل شخص عمدا في المنصورة بسبب صور فاضحة

هيئةالمحكمه
همت الحسينى

قضت  الدائرة التاسعة، بجنايات المنصوره بمحافظة الدقهلية ، بالإعدام شنقا للمتهم بإنهاء حياة شاب بمساعدة خطيبته وصديقه، بعد قيام المجنى عليه بتهديد خطيبته بنشر صور ومقاطع مرئية، خادشة للشرف تحصل عليها على إثر علاقة عاطفية سابقة بين المجنى عليه وخطيبته بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية.
جاء الحكم عقب ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية  في إعدامه وحددت جلسة  اليوم للنطق بالحكم.

 كما قضت المحكمة  بالسجن  عشر سنوات لـ "أميرة.م.م" قاصر 17 عاما ،  وعامان لصديق المتهم الاول "محمد.أ.م" قاصر 16عاما.


صدر الحكم الجلسة برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد حسن السيد عاشور، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محمد صلاح البرعي، وسكرتارية محمد عبدالهادي، وعمرو سمير، وحسين عبداللطيف في القضية رقم 12843 لسنة 2025 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم 953 لسنة 2025 كلى جنوب المنصورة

كان المستشار فخري البسيوني، المحامي العام الاول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، قد أحال كلا من " أميرة.م.ر.م" قاصر  17 عاما ،  وخطيبها "احمد.م.إ.ح.م" 21عاما  "محمد.أ.ع.م" قاصر 16 عاما ، الى محكمة الجنايات المختصة  في القضية رقم 12843 لسنة 2025 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم 953 لسنة 2025 كلى جنوب المنصورة لانهم بتاريخ 2025/3/1، المتهمان الأولى والثاني، بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، قتلوا المجني عليه "إسلام سعد مصطفي عبد الرحمن" عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك أداة "قطعة حديد موضوع الاتهام التالي" واستدرجته المتهمة الأولي لمسكنها، وما أن ظفرا به حتى قام المتهم الثاني " خطيب المتهمة الأولى" بالتعدي عليه بالضرب بأن كال له ضربة بتلك الأداة استقرت بالرأس حال تواجد المتهمة الأولى على مسرح الجريمة للشد من أزره محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك ازهاق روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تضمن  أمر الاحالة اتهام المتهمين بأحراز أداة "قطعة حديد" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، والمتهم الثالث اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن قام بنقل جثمان المجني عليه من محل ارتكاب الجريمة مسكن المتهمة الأولى، وإخفائه فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتوصلت تحريات المباحث  الي انه علي اثر قيام المجني عليه بتهديد المتهمة الأولي بنشر صور ومقاطع مرئية خادشة للشرف خاصة بها سبق وان تحصل عليها علي إثر علاقة عاطفية سابقة بينهما قامت المتهمة الأولي بالاتفاق مع المتهم الثاني "خطيبها" علي قتل المجني عليه فاستدرجته المتهمة الأولي لمسكنها علي اثر رغبتها في اقامة علاقة جنسية غير شرعية معه،  وبالوصول فوجئ بقيام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالضرب بأداة قطعة حديد بأن كال له ضرية بتلك الأداة استقرت بالرأس محدثاً اصابته التي أودت بحياته ،ثم استعان المتهم الثاني بالمتهم الثالث لنقل جثمان المجني عليه من مسكن المتهمة الأولى وإخفائه وأعزى قصد المتهمين الأولي والثاني ازهاق روح المجني عليه لهذه الاسباب.

الدقهلية المنصوره

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

المساعددات الإنسانية

الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 3700 طن مساعدات غذائية وإغاثية في قافلة "زاد العزة" الـ23 إلى غزة

المساعدات

تفاصيل حركة قوافل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة

غزة

مدير شبكة المنظمات الأهلية: غزة تواجه مجاعة ونزوحًا قسريًا في ظل الحصار الإسرائيلي

التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل انطلاقه غداً

مهرجان فينيسيا
رئيس رابطة تجار السيارات: اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" نهائيًا لهذا السبب

أسامة أبو المجد
تغيرات المناخ تخنق دول العالم.. من إعصار كاجيكي في فيتنام إلى سيول السعودية: ماذا يحدث ؟

السعودية
كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الأفوكادو

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو
حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

