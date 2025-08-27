أحمد عبدالحليم: الزمالك يسير بشكل جيد في الدوري.. وهناك انضباط دفاعي مُطمئن

أعرب أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، عن سعادته بفوز الفريق على فاركو بهدف نظيف وتصدره جدول ترتيب الدوري المصري، مشيدًا بأداء اللاعبين وتطور مستواهم منذ انطلاق الموسم.

وقال عبد الحليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد في برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «مبروك لجمهور الزمالك واللاعبين ومجلس الإدارة على الفوز والنتيجة وتصدر الدوري».

وأضاف: «الأمر المهم جدًا هو تطور الأداء، فالزمالك يسير بشكل جيد في بطولة الدوري حتى الآن».

وتابع: «منذ بداية الدوري وأنا مطمئن على الناحية الدفاعية للفريق، فهناك انضباط دفاعي مميز للغاية».

وعن أبرز صفقات الزمالك هذا الموسم، قال عبد الحليم: «البرازيلي خوان ألفينيا بيزيرا أكثر لاعب لفت نظري وأنظار الجميع، وشيكو بانزا أيضًا لاعب جيد، أما عدي الدباغ فهو مهاجم مميز للغاية، ينقصه فقط تسجيل الأهداف، ولديه وعي كبير في التحرك داخل منطقة الجزاء».