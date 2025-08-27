حبس 3 سيدات وشخصين لممارستهم الرذيلة داخل نادٍ صحي بالشيخ زايد |تفاصيل

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس 3 سيدات وشخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل نادٍ صحي بمنطقة الشيخ زايد.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهمين داخل نادٍ صحي بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، وبدون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي الصحي المشار إليه، حيث تم ضبط مالكه وبصحبته 3 سيدات (لإثنتين منهن معلومات جنائية) وشخص آخر.

وبمواجهتهم، أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.