الزراعة : ندوات إرشادية عن أهمية تحصين وترقيم الماشية بالمحافظات

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 212 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 19 وحتى 25 اغسطس الجاري.

وخلال هذا الاسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بالقاهرة بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية، قافلة بيطرية مجانية في حلوان (عرب غنيم) لخدمة المربين.

كما تم تنظيم ندوات إرشادية حول أهمية التحصين والترقيم.

وشملت الحملات المكثفة على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك ضبط 990 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر والسجق والدهون غير الصالحة للاستهلاك، كذلك نفذت مديرية الطب البيطري بالجيزة قافلة علاجية بناحية نزلة السمان، تم خلالها رش وعلاج 294 رأس ماشية. وأسفرت الحملات الرقابية على أسواق اللحوم عن ضبط أكثر من 12.3 طن من اللحوم المصنعة والدواجن غير الصالحة للاستهلاك. كما تم تحصين 54597 رأس من الأبقار والجاموس ضد الحمى القلاعية.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بالغربية قافلة بيطرية مجانية في قرية الأبشيط بمركز المحلة الكبرى، حيث قدمت خدماتها لـ 1060 حيوانًا و4350 طائرًا، كما تم تحصين 70486 رأس من الأبقار والجاموس ضد الحمى القلاعية، كما واصلت مديرية الزراعة بالمنوفية متابعة زراعات الذرة، وإزالة 65 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كما استمرت أعمال تطهير المساقي، وتم تنظيم ندوة إرشادية حول الأسمدة العضوية. كما قامت مديرية الطب البيطري بالمرور على أسواق المواشي لمتابعة الحالة الوبائية، كما واصلت مديرية الزراعة بكفر الشيخ متابعة المحاصيل الصيفية مثل القطن والأرز والذرة، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، كما أعلنت مديرية الطب البيطري عن تحصين 56636 رأس من الأبقار والجاموس ضد الحمى القلاعية، كما عقدت مديرية الزراعة بالدقهلية اجتماعًا لتنسيق توزيع التقاوي، كما تم المرور على الزراعات الصيفية وإزالة التعديات. كما نفذت ندوات إرشادية حول محصولي الأرز والذرة. وواصلت مديرية الطب البيطري حملات التوعية والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية.

بينما واصلت مديرية الزراعة بالبحيرة متابعة المحاصيل الصيفية وأعمال الجمعيات الزراعية، وإزالة 3 حالات تعدٍ. كما نفذت مديرية الطب البيطري قافلة علاجية مجانية في قرية عرفان بمركز المحمودية، قدمت خدماتها لـ 1230 رأس ماشية، كما واصلت مديرية الزراعة بالإسكندرية متابعة الزراعات الصيفية مثل دوار الشمس والقطن والسمسم، وحصر المناحل. كما نظمت قافلة إعلام ريفي حول الإدارة المتكاملة لمحصول الذرة، وشاركت في مبادرة "سوق اليوم الواحد" وأزالت عددًا من التعديات على الأراضي الزراعية.

فيما أعلنت مديرية الطب البيطري بالسويس استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية (العترة الجديدة SAT1)، كما استقبلت مديرية الزراعة بالإسماعيلية قافلة زراعية من جامعة قناة السويس لنشر التوعية بين مزارعي المانجو، وقامت بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية. كما نفذت مديرية الطب البيطري قافلتين بيطريتين قدمتا خدماتهما لـ 6444 حيوانًا، وتم تحصين 41777 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، كما واصلت مديرية الزراعة ببورسعيد متابعة وفحص الزراعات الصيفية مثل القطن والأرز، والحقول الإرشادية الخاصة ببرنامج ترشيد المياه، كما تم إزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بدمياط عن استمرار الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية، حيث تم تحصين 22877 جرعة لقاح في الأسبوع الأول. كما تم تنظيم ندوة إرشادية حول دور صندوق التأمين على الماشية وزيارة ميدانية للمزارع.

وواصلت مديرية الزراعة بشمال سيناء، أعمال مكافحة الآفات، فضلا عن متابعة الزراعات والمزرعة الإرشادية بالعريش، كما أعلنت مديرية الطب البيطري عن استمرار أعمال التحصين ضمن الحملة القومية ضد الحمى القلاعية، كما شاركت مديرية الزراعة بجنوب سيناء في لجنة مكافحة الأوبئة بمدينة أبو رديس، كما أعلنت عن فتح باب بيع الدواجن الحية من المزرعة التابعة للمديرية بأسعار مخفضة في مدينة نويبع لتوفير اللحوم البيضاء للمواطنين.

وشنت مديرية الزراعة بالفيوم حملات على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية، وتم التنبيه بعدم الاتجار في أي منتجات غير مسجلة أو مصرح بها من وزارة الزراعة، كما واصلت مديرية الزراعة بالمنيا متابعة الزراعات وعقدت لقاءات موسعة مع المزارعين للاستماع لمشاكلهم وإيجاد حلول لها. كما تم متابعة الجمعيات الزراعية لضمان صرف الأسمدة. وقامت مديرية الطب البيطري بالمرور على لجان التحصين للتشديد على تطبيق قواعد السلامة، كما واصلت مديرية الزراعة بأسيوط متابعة الزراعات الصيفية وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وخلال هذا الاسبوع ايضا أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد عن ختام موسم توريد القمح 2025 بنجاح، حيث بلغ إجمالي الكمية الموردة 568 ألف طن، كما قامت مديرية الزراعة بسوهاج بالمرور على المحاصيل الصيفية المختلفة مثل القطن والذرة والسمسم وفول الصويا، بالإضافة إلى متابعة الجمعيات الزراعية لضمان صرف الأسمدة للمزارعين، كما واصلت مديرية الزراعة بقنا فحص وتمشيط مساحات القصب وتقديم التوصيات الفنية اللازمة، كما استمرت في أعمال تطهير المساقي، كما افتتحت مديرية الزراعة بأسوان ورشة عمل بالاشتراك مع منظمة الفاو لتدريب المزارعين على استخدام الممارسات الحديثة في الزراعة، وتمت إزالة حالة تعدٍ في مركز دراو.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.