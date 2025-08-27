اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك

أدلت "التيك توكر" علياء قمرون باعترافات مثيرة خلال التحقيقات معها في تهمة نشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت المتهمة أن مقاطع الفيديو لا تزال موجودة على حساباتها، لكنها لم تكن تحتفظ بالبثوث المباشرة التي تُحذف تلقائيًا بعد فترة.

وكشفت أن بداية شهرتها جاءت من خلال فيديو ظهرت فيه مع صديقتها حسناء، وغنت خلاله أغنية "قمر سيدنا النبي"، ليتصدر الفيديو قائمة التريند ويطلق عليها بعدها اسم "علياء قمرون".

وأضافت أنها حققت أرباحًا من تطبيق "تيك توك" والإعلانات وصلت إلى نحو 400 ألف جنيه فقط، مؤكدة أنها لم تتجاوز هذا المبلغ.