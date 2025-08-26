وزير الري يلتقى المديرة التنفيذية للمعهد الدولى للمياه بستكهولم

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بهيلينا تيبيل المديرة التنفيذية للمعهد الدولى للمياه بستكهولم SIWI ضمن فعاليات "الإسبوع العالمى للمياه" فى ستكهولم .

وأشاد الدكتور سويلم بالتعاون القائم بين الوزارة والمعهد والذى يُعد شريك إستراتيجي للوزارة فى مجال إدارة الموارد المائية، وهو التعاون الوثيق اللى ظهر بوضوح في العديد من الأحداث الدولية الهامة مثل إسبوع القاهرة المياه، ومؤتمرات المناخ الماضية، حيث شكّل التعاون بين الجانبين خلال مؤتمر المناخ COP27 محطة بارزة في وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي، وذلك بتنظيم "جناح المياه والمناخ" بالشراكة بين الجانبين .

وأكد سويلم على أهمية تعزيز التكامل بين فعاليات "الاسبوع العالمى للمياه" و "إسبوع القاهرة للمياه" بما يسهم فى توحيد الرؤى وتكامل الأنشطة بين هذين الحدثين الدوليين .

وأوضح الدكتور سويلم أنه سيتم عقد إسبوع القاهرة الثامن للمياه في الفترة (١٢ - ١٦) أكتوبر ٢٠٢٥ تحت شعار "حلول مبتكرة من أجل الصمود المناخي واستدامة المياه"، مع التركيز على أهمية وضع استراتيجيات استباقية تعزز أنظمة المياه وتدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ، من خلال المناقشات المرتقبة خلال الجلسات العامة والفنية، مشيرا الى ان اسبوع القاهرة للعام الحالى سيتناول خمسة محاور ستسهم في تعزيز الفهم الشامل لإدارة المياه المستدامة في ظل التغير المناخي .