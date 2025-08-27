قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شكوى جماعية من لاعبي الأهلي بسبب موعد التدريبات.. وهذا رد «ريبيرو»
عودة التفتيش النووي لإيران .. خطوة جديدة وسط خلافات مع مجموعة E3
4 كلمات يفتحها الله عليك ويرزقك .. ردّدها كل صباح
أقل سعر لصرف الدولار الآن في مصر
الزراعة : ندوات إرشادية عن أهمية تحصين وترقيم الماشية بالمحافظات
نجم الأهلي: الزمالك يمتلك لاعبين غير قادرين على المنافسة.. وخوان الفينا «برازيلي مش أصلي»
ويتكوف: واشنطن تسعى لإنجاز اتفاق سلام بشأن أوكرانيا بحلول نهاية 2025
هشام حنفي: لا توجد نية في الأهلي لرحيل ريبييرو حتى لو خسر أمام بيراميدز
بعد وفاة 6 من طلابها.. التعليم العالي تبحث وضع "أكاديمية وهمية" تمتلك فروعا بالمحافظات| خاص
أحمد موسى بعد الإفراج عن أحمد عبدالقادر ميدو: مصر تقف مع رجالها في كل مكان
الحسم قبل نهاية 2025.. اجتماع طارئ برئاسة ترامب حول مستقبل غزة اليوم
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن
4 كلمات يفتحها الله عليك ويرزقك .. ردّدها كل صباح

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية السابق، إن هناك 4 كلمات كان يقولها أهل زمان كل صباح.

وأضاف “عاشور”، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الآباء زمان كانوا يبدأون يومهم في الصباح الباكر بهذا الدعاء والرجاء والمناجاة، يقولون: ( يا فتاح يا عليم.. يا رزاق يا كريم)، فيبدأون بالفتح المحفوف بالعلم، وبالرزق المصحوب بالكرم، كلمات يسيرة ولكنها عميقة، وكلها من صفات الجمال لربنا الكبير المتعال.

دعاء لجلب الرزق

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

دعاء الرزق فى الصباح

- قبل أن تخرج من المنزل ردد هذا الدعاء: "اللهم إني اعوذ بك أن أذل أو أذل أو أضِل أو أضَل أو أظلم أوأُظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ بسم الله توكلت على الله.

- اللهم انت حسبي ونعم الوكيل في كل أمر مم أموري

- اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي .

- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

- اللهم رزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما .

- اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.

- اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الحد منك الجد لا إله إلا أنت .

- كثرة الاستغفار تحلب الرزق وتوسعة لقوله تعالى:( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ) .
- يا مجيب المضطر إذا دعاك .. اللهم ارزقني رزقا واسعا طيبا مبارك فيه ملء السموات وملء الأرض وبارك لي فيه .

اللهم انت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .

اللهم انك عفو غفور تحب العفو فاعف عني .

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ».

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

فريق سموحة

مدرب سموحة: هدفنا في المرحلة الأولى من الدوري التواجد ضمن السبعة الأوائل.. فيديو

كهربا ووالدته

كهربا في ظهور جديد مع والدته على انستجرام .. شاهد

يانيك فيريرا

يانيك فيريرا: الزمالك استحق الفوز أمام فاركو

برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: فرصة مهمة للنمو الشخصي

توقعات برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج الميزان حظ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 | تجنب اتخاذ قرارات حاسمة

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: تغيرات مهمة

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: تحقيق إنجازات عملية

برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

السر وراء شهرة علياء قمرون

اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك

نوال الزغبي

إنت مين .. نوال الزغبي تطرح أحدث أغانيها ضمن ألبوم «يا مشاعر»

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

