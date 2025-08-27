4 كلمات يفتحها الله عليك ويرزقك .. ردّدها كل صباح

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية السابق، إن هناك 4 كلمات كان يقولها أهل زمان كل صباح.

وأضاف “عاشور”، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الآباء زمان كانوا يبدأون يومهم في الصباح الباكر بهذا الدعاء والرجاء والمناجاة، يقولون: ( يا فتاح يا عليم.. يا رزاق يا كريم)، فيبدأون بالفتح المحفوف بالعلم، وبالرزق المصحوب بالكرم، كلمات يسيرة ولكنها عميقة، وكلها من صفات الجمال لربنا الكبير المتعال.

دعاء لجلب الرزق

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

دعاء الرزق فى الصباح

- قبل أن تخرج من المنزل ردد هذا الدعاء: "اللهم إني اعوذ بك أن أذل أو أذل أو أضِل أو أضَل أو أظلم أوأُظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ بسم الله توكلت على الله.

- اللهم انت حسبي ونعم الوكيل في كل أمر مم أموري

- اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي .

- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

- اللهم رزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما .

- اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.

- اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الحد منك الجد لا إله إلا أنت .

- كثرة الاستغفار تحلب الرزق وتوسعة لقوله تعالى:( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ) .

- يا مجيب المضطر إذا دعاك .. اللهم ارزقني رزقا واسعا طيبا مبارك فيه ملء السموات وملء الأرض وبارك لي فيه .

اللهم انت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .

اللهم انك عفو غفور تحب العفو فاعف عني .

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ».