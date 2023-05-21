أحمد موسى: سلطنة عمان لم تتخل عن مصر في أوقات الشدة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن سلطنة عمان لم تتخلى عن مصر في أوقات الشدة والأوقات الصعبة.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الرئيس السيسي استقبل السلطان هيثم بن طارق بمطار القاهرة الدولي في زيارة رسمية لمدة يومين".

وأشار: "سلطنة عمان لم تقطع علاقاتها مع مصر في أي مرحلة تاريخية"، موضحا: "هناك حفاوة واستقبال من مصر للسلطان هيثم بن طارق خلال زيارته للقاهرة".



وأوضح: "سلطنة عمان علاقتنا معهم مختلفة، فهي دولة من 3 دول عربية علاقتهم مع مصر لم تنقطع عام 1979".



