عشرات السودانيين في وقفة لدعم القوات المسلحة

أفادت الصفحة الرسمية للقوات المساحة السودانية علي موقع “فيسبوك"، بصورة ظهر فيها عشرات السودانيين الذين نظموا وقفة ليدعموا بها الجيش السوداني.

وجاء في بيان الجيش السودانى علي الصورة :"نفرة البطانة وعموم "الشكرية" بالقضارف لدعم القوات المسلحة، اليوم الإثنين 22 مايو2023 نظارة الشكرية بالبطانة تؤكد دعمها ومساندتها للقوات المسلحة، بقافلة نفرة القضارف والتي قدرت تكلفتها ب(مليون) و (400) الف جنيه".

وقالت القوات المسلحة السودانية، امس الأحد، إن الموقف العملياتي مستقر بجميع أنحاء البلاد عدا مناوشات مع مليشيا الدعم السريع المتمردة بأجزاء من العاصمة القومية.

وصرح الجيش السوداني، في بيان عبر “فيسبوك”، “وجهت قواتنا ضربات لتجمعات من المليشيا المتمردة في شمال ووسط بحري وجنوب الخرطوم نتج عنها تدمير عدد كبير من العربات المسلحة وشاحنات ZS محملة بالذخائر وقتلى وجرحى من المتمردين”.

وأضاف: “قامت مجموعات من المليشيا المتمردة يوم أمس باقتحام سفارتي باكستان وقطر واتلفوا ونهبوا المقرين بما في ذلك السيارات الدبلوماسية، كما قاموا اليوم بنهب وتدمير مجمع إدارات جامعة النيلين”.