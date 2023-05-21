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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يرحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في السودان لمدة 7 أيام بجدة

صدى البلد

رحبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة 7 أيام ، أمس /السبت/ في مدينة جدة، والمقرر أن يدخل حيز النفاذ بعد 48 ساعة من توقيعه.

وأشادت الوزارة - في بيان اليوم /الأحد/- بالدور الهام والجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى هذا الاتفاق.

وأعربت عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، وأن يمهد هذا الاتفاق للتوصل إلى وقف دائم وشامل للقتال في السودان، وبما يلبي طموحات الشعب السوداني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

السودانية الاردنية المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الامريكية السودان السوداني

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