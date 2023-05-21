عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة الإخبارية ترصد محظورات اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني والدعم السريع

صدى البلد

ساعات ويدخل اتفاق وقف إطلاق نار قصير الأمد في جميع أنحاء السودان حيز التنفيذ، وسط ترقب وآمال في غياب خروقات لازمت الاتفاقات الستة الماضية، بلا تهدئة، بينما يتبادل طرفا الاشتباكات الضارية - على مدار 45 يومًا مضت- الاتهامات حول المسؤولية عن وضع أمني وإنساني صعب.

وتوصلت القوات المسلحة السودانية والدعم السريع إلى اتفاق بوساطة سعودية أمريكية، وقّع في 20 مايو، لوقف قصير الأمد لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، لتسهيل المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية، على أن يدخل حيز التنفيذ غدًا الاثنين بعد 48 ساعة من توقيعه، ويستمر لمدة 7 أيام.

الأعمال المحظورة

وحدد الاتفاق الذي تضمن 4 بنود، 22 نقطة وصفها بالأعمال المحظورة، التي تمثل خرقًا صريحًا للاتفاق في حال ارتكبها أي من القوات الخاضعة لسيطرة الطرفان، نرصدها كما جاءت في نص الاتفاق، وهي على النحو التالي:

1.جميع انتهاكات وخروقات القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.

2.الهجمات والأعمال العدائية، بما في ذلك هجمات القناصة.

3.الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية والطائرات بدون طيار أو أي أسلحة ثقيلة.

4.إطلاق النار على أي طائرة مدنية أو حاملة للعون الإنساني.

5.التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على التمييز بجميع أشكاله.

6.استهداف البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية.

7.الحصول على أو تقوية الدفاعات، أو إعادة الإمداد، أو توزيع الأسلحة، أو الإمدادات العسكرية، بما في ذلك من مصادر أجنبية.

8. محاولات احتلال أو احتلال أراضي أو مواقع جديدة، بما في ذلك البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية.

9.حركة القوات أو الأسلحة أو الموارد، باستثناء ما هو منصوص عليه في الأعمال المسموح بها الواردة بهذا الاتفاق.

10.تجنيد الجنود أو تسجيلهم أو حشدهم.

11. المضايقة والاعتداءات وأخذ الرهائن أو الاعتقالات غير القانونية للمدنيين، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني.

12.نهب أو مصادرة الممتلكات أو الموارد أو الإمدادات الإنسانية.

13.تقييد أو إعاقة حركة المدنيين، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني ومواد العون الإنساني.

14.التهديد باستخدام القوة أو التحريض على العنف.

15.إعاقة أي رصد أو تحقق لوقف إطلاق النار قصير الأمد.

16.أعمال التجسس جوًا وبرًا أو بحرًا.

17. استخدام المدنيين كدروع بشرية.

18. احتلال المستشفيات ومرافق البنية الحتية الأساسية، بما في ذلك منشآت المياه والكهرباء والوقود.

19.احتلال مساكن المدنيين.

20. استخدام وسائل النقل الطبي، مثل سيارات الإسعاف، لأغراض عسكرية.

21. الإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي للأشخاص.

22. النهب والسلب والتخريب.
 

اتفاق وقف إطلاق النار الاعتقالات الهجمات الجوية البنية التحتية الطائرات العسكرية القوات المسلحة طائرات بدون طيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد تراكمي 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

ترشيحاتنا

بايدن: سألتقي الرئيس الصيني قريبا.. والدفاع عن تايوان أمر حتمي

إغلاق مطار كاتانيا.. بركان إتنا الإيطالي يقذف الدخان والرماد |فيديو

تحركات طبيعية .. مفاجأة حول أسعار الذهب

مفاجأة سارة.. التموين: أسعار الذهب تتراجع في هذا التوقيت

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

أرخص سيارة تويوتا كروس أوفر 2023 في السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طريقة لتخزين الثوم.. للاحتفاظ به طازجا طول السنة

وفاة أب بعدوى خطيرة بعد دقة وشم على جسده بإنجلترا.. تفاصيل

احذري ترك طفلك لفترات طويلة أمام التليفزيون.. يصيبه بأمراض خطيرة

فيديو لرجل وطفل يثير ضجة في الصين.. ماذا ظهر فيه؟

فيديو

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ