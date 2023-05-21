مراسل "إكسترا نيوز": جهود مكثفة لتقديم الخدمات للوافدين من السودان| فيديو

قال كريم رجب مراسل قناة "إكسترا نيوز" من وادى كركر بمحافظة أسوان، إن حركة الوافدين من الأراضي السودانية مستمرة بسبب الأزمة التى تدور حاليا بهذه الأراضى.

وأضاف أن الوافدين أكدوا أن الوضع الأمني في حالة تدهور بالأراضي السودانية، فضلا عن تدهور الأوضاع الصحية وانقطاع الكهرباء ونقص المواد الغذائية.

وأكد أن الدعم المصرى ما زال مستمرا سواء فى توفير السكن بوادى كركر وتوفير الغذاء، وإعلان وزارة الصحة ما يزيد عن 25 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية للأراضى السودانية.

العيادات المتنقلة

وتابع أن العيادات المتنقلة تستقبل ما بين 100 إلى 150 شخصا من أصحاب الأمراض المزمنة، من المدن السودانية بوادى كركر وهى القرية التى تبعد عن مدينة أسوان بحوالى 35 كيلو متر وبين معبرى قسطل وأرقين بمسافة بمسافة حوالى 350 مترا وبالتالى هى النقطة التى تتلاقى فيها الحافلات والشاحنات.