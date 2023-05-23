أخبار التكنولوجيا| واتساب يعلن إتاحة ميزة تعديل الرسائل لمدة 15 دقيقة بعد إرسالها.. وأفضل وأرخص هاتف Reno من أوبو في السوق

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

استطاعت شركة نوكيا في الفترة الأخيرة إطلاق عدد مميز من الهواتف الذكية ما بين الرائدة والمتوسطة والرخيصة مع عدد من الإمكانات المميزة والمنافسة مع الشركات الأخرى إلى جانب المحافظة على أسعار تناسب الجميع، ويعد هاتف Nokia C21 Plus واحدا من بين أفضل هواتفها للشباب ومحدودي الدخل مع سعر رخيص نسبيا.



يعد هاتف Oppo Reno6 Lite واحدا من أفضل وأرخص هواتف أوبو من فئة Reno المفضلة لدى الكثيرين من محبي ومستخدمي شركة أوبو الصينية، حيث يعد مناسبا للغاية عند شراء هاتف بإمكانات مميزة مع سعر مناسب.



أطلقت شركة فيفو الصينية هاتفها المميز iQOO Z7s رسميا في الهند، والذي يعد الإطلاق الأول للهاتف في السوق العالمية، ويضم الهاتف عددا من المواصفات الفائقة منها معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية إلى جانب تقنية الشحن السريع.



طلبت الحكومة الصينية من مشغلي البنية التحتية للمعلومات الحيوية التوقف عن استخدام منتجات شركة Micron Technology "ميكرون تكنولوجي" الأمريكية - المتخصصة في إنتاج الرقائق الإلكترونية - لكونها تشكل خطرا على الأمن القومي الصيني.



كشف تقرير أن هاتف Galaxy F54 القادم من شركة سامسونج قد لا يكون الهاتف الذي يفضل المستخدمون شرائه، حيث أن السعر المتوقع أن يصدر به الهاتف أعلى كثيرا من المواصفات والإمكانات التي يقدمها، وفي المقابل هناك الكثير من الهواتف المنافسة الأخرى توازن بين السعر والإمكانات.



أعلن تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp السماح للمستخدمين بالتعديل على الرسائل التي تم إرسالها مدة تصل إلى 15 دقيقة، حيث بدأت شركة ميتا المالكة للتطبيق في طرح الميزة على مستوى العالم ، ومن المفترض أن تصبح متاحة للجميع في الأسابيع المقبلة.



تشتهر شركة "شاومي" الصينية بأنها واحدة من أكثر العلامات التجارية التي تهتم بإغراق الأسواق العالمية بهواتف ميسورة التكلفة، تقدم مزايا معقولة في مقابل مبلغ مالي بسيط نسبيا بالمقارنة مع باقي الهواتف.