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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| واتساب يعلن إتاحة ميزة تعديل الرسائل لمدة 15 دقيقة بعد إرسالها.. وأفضل وأرخص هاتف Reno من أوبو في السوق

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

لا يختلف عن شاومي وأوبو .. أفضل موبايل نوكيا  بـ 5 آلاف جنيه

 

استطاعت شركة نوكيا في الفترة الأخيرة إطلاق عدد مميز من الهواتف الذكية ما بين الرائدة والمتوسطة والرخيصة مع عدد من الإمكانات المميزة  والمنافسة مع الشركات الأخرى إلى جانب المحافظة على أسعار تناسب الجميع، ويعد هاتف Nokia C21 Plus واحدا من بين أفضل هواتفها للشباب ومحدودي الدخل مع سعر رخيص نسبيا.

 

أفضل وأرخص هاتف Reno من أوبو في السوق المصري


يعد هاتف Oppo Reno6 Lite واحدا من أفضل وأرخص هواتف أوبو من فئة Reno المفضلة لدى الكثيرين من محبي ومستخدمي شركة أوبو الصينية، حيث يعد مناسبا للغاية عند شراء هاتف بإمكانات مميزة مع سعر مناسب.

 

بمواصفات فائقة وسعر مناسب.. فيفو تطلق رسميا هاتفها iQOO Z7s


أطلقت شركة فيفو الصينية هاتفها المميز iQOO Z7s رسميا في الهند، والذي يعد الإطلاق الأول للهاتف في السوق العالمية، ويضم الهاتف عددا من المواصفات الفائقة منها معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية إلى جانب تقنية الشحن السريع.


الحرب التكنولوجية| الصين تحظر منتجات Micron الأمريكية لتشكيلها خطرا على الأمن القومي


طلبت الحكومة الصينية من مشغلي البنية التحتية للمعلومات الحيوية التوقف عن استخدام منتجات شركة Micron Technology "ميكرون تكنولوجي" الأمريكية - المتخصصة في إنتاج الرقائق الإلكترونية -  لكونها تشكل خطرا على الأمن القومي الصيني.

 

تقارير: هاتف سامسونج Galaxy F54 قد لا يستحق الشراء لهذه الأسباب


كشف تقرير أن هاتف Galaxy F54 القادم من شركة سامسونج قد لا يكون الهاتف الذي يفضل المستخدمون شرائه، حيث أن السعر المتوقع أن يصدر به الهاتف أعلى كثيرا من المواصفات والإمكانات التي يقدمها، وفي المقابل هناك الكثير من الهواتف المنافسة الأخرى توازن بين السعر والإمكانات.

 

واتساب يعلن إتاحة ميزة تعديل الرسائل لمدة 15 دقيقة بعد إرسالها


أعلن تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp السماح للمستخدمين بالتعديل على الرسائل التي تم إرسالها مدة تصل إلى 15 دقيقة، حيث بدأت شركة ميتا المالكة للتطبيق في طرح الميزة على مستوى العالم ، ومن المفترض أن تصبح متاحة للجميع في الأسابيع المقبلة.

 

اعرف سعر ومواصفات أرخص موبايل شاومي في السوق المصري


تشتهر شركة "شاومي" الصينية بأنها واحدة من أكثر العلامات التجارية التي تهتم بإغراق الأسواق العالمية بهواتف ميسورة التكلفة، تقدم مزايا معقولة في مقابل مبلغ مالي بسيط نسبيا بالمقارنة مع باقي الهواتف.

 

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