واتساب يعلن إتاحة ميزة تعديل الرسائل لمدة 15 دقيقة بعد إرسالها

أعلن تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp السماح للمستخدمين بالتعديل على الرسائل التي تم إرسالها مدة تصل إلى 15 دقيقة، حيث بدأت شركة ميتا المالكة للتطبيق في طرح الميزة على مستوى العالم ، ومن المفترض أن تصبح متاحة للجميع في الأسابيع المقبلة.

قال واتساب “بدءًا من تصحيح خطأ إملائي بسيط إلى إضافة سياق إضافي إلى الرسالة ، يسعدنا أن نمنحك مزيدًا من التحكم في محادثاتك، وكل ما عليك القيام به هو الضغط لفترة طويلة على الرسالة المرسلة واختيار ”تعديل " من القائمة لمدة تصل إلى 15 دقيقة.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإن الرسائل التي تم تعديلها ستظهر بجانبها إشعار "معدل" ، على الرغم من أن المستخدمون لن يتمكنوا من عرض محتوى المنشور قبل تغييره، كما يمكن تنشيط الميزة بالضغط لأسفل على رسالة واختيار "تعديل" من القائمة المنبثقة التي تظهر.

وفي السابق ، كانت الطريقة الوحيدة لتعديل رسالة تم إرسالها بسرعة أو تحتوي على خطأ هي حذفها وإرسال رسالة جديدة ، مع تنبيه المستلم إلى أن الرسالة قد تم حذفها.

وتسمح التطبيقات المنافسة مثل تيليجرام و سيجنال للمستخدمين بالفعل بتعديل الرسائل ، بينما طرح تويتر القدرة على تحرير التغريدات لاختيار مستخدمين في العام الماضي، كما يقدم تويتر ميزة تحرير للمشتركين في خدمة Twitter Blue ، مما يمنح المستخدمين نافذة مدتها 30 دقيقة لتحرير تغريدة بعد إرسالها.